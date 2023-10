Los seguidores de la modelo Marta López Álamo están preocupados por su salud. Sobre todo después de una de las últimas publicaciones que hizo la mujer de Kiko Matatamoros, que es muy activa en sus redes sociales: "He terminado de caer".

En los últimos días, Marta López Álamo ha sido muy criticada por un vídeo que se viralizó y en el que mostraba el contenido de su despensa. Las críticas llegaban, sobre todo, porque eran productos muy poco habituales y en los que la comida real brillaba por su ausencia.

Sin embargo, la mujer de Kiko Matamoros se defendía asegurando, también en el vídeo de su despensa, que ella prefería salir a comer fuera en lugar de hacer comida en casa. Aún así, muchos aprovecharon para criticarla haciendo alusión a las personas con trastornos alimenticios.

Incluso la propia Marta López Álamo ha salido en más de una ocasión asegurando que ella no tiene actualmente este tipo de trastornos, después de haber recibido críticas por su delgadez. Pero lo que ahora nos ocupa no tiene nada que ver con eso. La modelo hizo una publicación en la que asegura que "ayer me encontraba regular y hoy he terminado de caer, estoy como con malestar". Unas palabras que preocupan a sus seguidores, que siempre están pendientes de cómo se encuentra la modelo.

Al día siguiente, la modelo compartió con sus seguidores una story de Instagram donde aseguraba que ya se sentía "mucho mejor".

Historia profesional

Marta López Álamo es la mujer de Kiko Matamoros, que tiene una historia profesional que comenzó con un giro inesperado. Su incursión en el mundo del entretenimiento comenzó como modelo, donde su camino se cruzó con el de Marián Flores, quien más tarde se convertiría en su primera esposa. Marián es conocida por ser la hermana de la famosa modelo española Mar Flores. Sin embargo, su propio camino hacia la notoriedad comenzó cuando se convirtió en una de las afamadas azafatas del icónico programa de televisión "Un, dos, tres... responda otra vez". Este programa fue un trampolín que la catapultó a la fama y le permitió protagonizar múltiples portadas de revistas de renombre. Por otro lado, Kiko Matamoros, antes de su matrimonio con Marián, decidió alejarse gradualmente del mundo mediático y vivir una vida más discreta.

Durante su matrimonio con Marián, Kiko también experimentó un cambio en su carrera al adentrarse en el mundo del entretenimiento como representante de artistas. Trabajó en la empresa de su entonces cuñado, el esposo de Mar Flores. Sin embargo, después de un divorcio poco amistoso, Kiko tomó la decisión de romper todos los lazos con Marián y su familia.

En el año 1999, Kiko Matamoros dio un giro a su vida pública al hacer su primera aparición en televisión bajo el nombre de "Juan Matamoros." Esta nueva etapa comenzó en el programa "Crónicas Marcianas," donde trabajaba su hermano gemelo, Coto Matamoros. Su popularidad continuó creciendo, y en el año 2005, participó en la segunda edición del reality "Gran Hermano VIP." Durante su tiempo en el programa, compartió pantalla con figuras destacadas de la telerrealidad, como Marta López y Chayo Mohedano.

Posteriormente, Kiko Matamoros se convirtió en un rostro recurrente en varios programas de Telecinco, incluyendo "A tu lado," "Sálvame," "La Noria," "TNT," "Deluxe," y "Resistiré, ¿vale?" También incursionó en la actuación con un papel de preso en la película "Torrente 4: Lethal Crisis" y colaboró en programas deportivos para canales como Energy e Intereconomía.

Sin embargo, el nombre de Kiko Matamoros también estuvo vinculado a polémicas financieras, ya que en los años 2017 y 2018, figuró en la lista oficial de morosos de la Agencia Tributaria con una deuda de 1.016.643 euros con la hacienda pública española.

A lo largo de su extensa carrera en televisión, Kiko Matamoros se vio involucrado en numerosos enfrentamientos y controversias con celebridades del ámbito nacional, desde Mila Ximénez y Alba Carrillo, pasando por su propio hijo, Diego Matamoros, hasta su exesposa, la modelo Makoke. A pesar de estas confrontaciones, Kiko se convirtió en un colaborador imprescindible para los programas de Mediaset España y uno de los rostros más reconocidos.

El 1 de abril de 2022, Kiko Matamoros anunció su participación en el reality show "Supervivientes 2022." Hizo público que se unía al programa con el objetivo de enfrentar su adicción a las drogas, una lucha que había librado desde los 15 años. En la isla, compartió experiencias con compañeros de concurso como Anabel Pantoja, Nacho Palau y Charo Vega. Finalmente, Kiko pidió a sus compañeros que lo nominaran y al público que votara por su expulsión. Esta decisión marcó otro capítulo en la vida de Kiko Matamoros, un personaje mediático con una trayectoria llena de giros inesperados y desafíos personales y profesionales.