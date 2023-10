Sonsoles Ónega se ha convertido en una de las presentadoras más exitosas de la televisión española en la actualidad. La periodista, ahora en Atresmedia, está viviendo uno de sus mejores momentos en su trayectoria profesional.

El trasvase de Telecinco a Antena 3 le ha sentado francamente bien, puesto que su Y Ahora Sonsoles es el líder de la parrilla televisiva en España en la franja vespertina. No tiene rival. Ni ella, ni Pasapalabra… y en definitiva la cadena principal de Atresmedia. De hecho ahora todavía más después de haber ganado el Premio Planeta 2023 por su libro Las hijas de la criada.

Así fue la dimisión de Sonsoles Ónega como presentadora de 'Y Ahora Sonsoles'

"Nos acompañan esta tarde; Alejandra Prat, Pilar Vidal, Dani Carande, María Bolonia...", arrancaba Sonsoles Onega para presentar a los colaboradores del programa esa tarde. "¿Podéis ponerme una música o algo que esto parece lo que no es?", pedía la presentadora para dar paso al último colaborador. Mientras sonaba un tema de Beyoncé, terminaba... "Pablo Sebastián... Estamos con el pianista de Parada de toda la vida"

"Eso no, eso no... El pianista y ya está...", aseguraba Sebastián tras su presentación."Perdone, lo pone en el guion. ¿Lo pone o no lo pone? Yo tengo algunas lagunas... ", se excusaba la ganadora del Premio Planeta ante el resto de colaboradores, que le indicaban que la relación del pianista con José Manuel Parada no era buena.

Pues voy a dimitir. Presento mi dimisión irrevocable en este momento. Pero amigo de Carmen Sevilla sí, ¿no?", asumiendo con deportividad y humor el error que había tenido con el invitado. "Sí y ahijado de Carmen Sevilla también", respondía y concluía el famoso músico.