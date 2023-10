¿Quieres que Gran Hermano nomine directamente o expulse a Luitingo por decirle a Pilar "SI NO ME DENUNCIARAN, TE PEGABA"?

RT- NO

MG- SI#SeAcabó #MeToo #GHVIP11O #GHVIP110 #GHVIP10O #GHVIP8 pic.twitter.com/SclmXO5feE