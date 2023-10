Por la isla de Supervivientes han pasado ya decenas y decenas de concursantes desde su primer año de emisión en el año 2000. El programa acostumbra a reclutar personajes un tanto conocidos que den el suficiente juego y que, sobre todo, estén preparados para sobrevivir en una isla con los recursos limitados y enfrentándose a circunstancias nunca antes vividas por ellos mismos.

Sin embargo, la exposición a unas vivencias tan intensas les ponen también contra las cuerdas a nivel emocional. Por eso, durante todas las ediciones los espectadores han sido conscientes de enfrentamientos, peleas, reconciliaciones e incluso historias de amor. Una de las más sonadas por el drama que supuso en su momento fue la de Violeta y Fabio.

Se conocieron en el año 2019 precisamente dentro del reality y desde entonces no se han separado. De hecho, pocos pasos les quedan por dar para afianzar aún más su relación. La pareja de influencers ya tiene una niña llamada Gala y en los próximos meses llegará otra llamada Gia.

No obstante, aún no hay anillo de por medio. Tras cuatro años de relación, de momento no había señales sobre una posible unión civil entre ambos, aunque estas últimas horas las cosas han podido cambiar.

Ha sido una publicación en el canal de difusión de Violeta lo que ha hecho saltar las alarmas de los seguidores. La sorpresa ha saltado después de que la pareja compartiera unos vídeos nocturnos en la calle jugueteando con un globo de helio.

Violeta grababa a Fabio mientras este se tragaba el aire y con una peculiar voz que mezclaba un tono muy agudo y su acento argentino le hiciera una preciosa declaración de amor. "Mi amor, te amo con toda mi alma, te quiero cantar una canción".

Tras varios intentos para que el efecto del helio se prolongara un poco más, Fabio entonó un fragmento de canción regalando un momento muy divertido. Sin embargo, el momento más especial vino en el último vídeo, cuando el cantante hincó rodilla con un anillo imaginario entre las manos y se declaró: "Mi amor, ¿te quieres casar conmigo, por favor?". Ante la risa de su novia, Fabio insistió y le dijo que "no le podía decir que no".

La respuesta de Violeta fue clara: "Sí, pero ¿y el pedrolo?". El vídeo de la pedida de mano ficticia ha causado furor entre las 200 000 personas que se han unido al canal de difusión de Instagram de Violeta Mangriñán. Del amplio número de seguidores, más de cuatro mil han reaccionado a este vídeo concreto.

Un inicio muy complicado

Violeta y Fabio llevan más de cuatro años juntos en una relación que comenzó en público a pesar de las dificultades iniciales. Violeta entró al programa con pareja. Ella y Julen salieron juntos precisamente de otro programa de Telecinco, "Mujeres y Hombres y Viceversa", y hasta el momento su relación se mostraba bastante consolidada.

Durante su participación en el programa "Supervivientes", Julen fue consciente de cómo su novia se acercando cada vez más a su compañero Fabio. Después de acudir al plató para participar en los debates desde España, su relación llegó a su fin en pleno directo. Todo parecía haber quedado ahí y sin embargo, según confesó más tarde en "Secret Story", Julen ya tenía sospechas de que su relación terminaría tarde o temprano, ya que había descubierto que Violeta estaba buscando a Fabio en Instagram mientras aún era su novia.

Tras dejar atrás su pasado, Fabio y Violeta salieron juntos del concurso y comenzaron una historia de amor que sigue creciendo cada vez más. El primer embarazo de Violeta no dejó a nadie indiferente y fue algo de lo más comentado. Ahora, Gala recibirá una hermanita a la que ya espera con amor y cariño.