Nuevo vuelco en el caso del crimen de Edwin Arrieta. Y es que el presunto asesino del cirujano colombiano, Daniel Sancho, está desaparecido, sin que nadie (o casi nadie) conozca su paradero actual.

El caso está acaparando la mayoría de los programas de actualidad y corazón en la televisión. Programas como Fiesta de verano, que presentan Frank Blanco y María Verdoy en Telecinco, centran gran parte de su emisión en el crimen de Daniel Sancho. Y en la emisión de este domingo han desvelado en exclusiva nuevos datos que probarían la relación entre Edwin Arrieta y Daniel Sáncho.

Y ahora en verano, Emma García se ha tomado unas merecidas vacaciones, siendo sustituida por Frank Blanco y María Verdoy. Y uno de los temas a los que más tiempo le prestan es al crimen de Daniel Sancho. Pues este domingo han desvelado nuevos datos que probarían la relación entre el hijo de Rodolfo Sancho y Edwin Arrieta. Concretamente unos mensajes de Edwin donde dice que quiere buscar un piso en Barcelona para "desvincularme de los amigos de mi pareja": También cuenta en los mensajes que "quiero hacer vida con Dani" e incluso pide presupuesto para hacerse pareja de hecho.

Prisión

Sin embargo, una nueva información podría cambiarlo todo. Y es que, según aseguró Esther Yáñez de "En boca de todo", Daniel Sánchez no está en la prisión de Koh Samui, tal y como se ha asegurado desde el primer momento. Esta información fue confirmada a la periodista por el jefe de la policía tailandesa, Big Joke. quien le aseguró que no es que no estuviese ahora en la citada prisión, es que "nunca" ha estado ahí, sino que "está en otra cárcel desde el principio". La duda que salta ahora, como destacan en la cuenta especializada en televisión Algo Pasa TV, es ¿a quién está visitando la madre de Daniel Sancho? Porque ella había acudido a la cárcal de Koh Samui.