Las diferentes partes del proceso abierto en Tailandia contra Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, por asesinar y descuartizar en un horrendo crimen al cirujano colombiano Edwin Arrieta se están posicionando y diseñando sus estrategias de cara a un caso judicial y policial tailandés en el que seguramente vaya a estar en juego la pena capital de muerte para el joven español.

Daniel Sancho confesó el crimen, en el que habría acabado con la vida de Edwin Arrieta antes de descuartizarlo para intentar no dejar rastro y camuflarlo de desaparición. Pero hay extremos a los que todo apunta que se va a agarrar la defensa, como podrían ser la motivación psicológica que le llevó a tomar esa terrible decisión (han hablado de presiones y amenazas por parte del colombiano al español) o la causa de la muerte, que la policía tailandesa atribuye a una puñalada o a un golpe en la cabeza.

En cualquier caso, a estas alturas los expertos dan por hecho que solo cabe una sentencia condenatoria contra Daniel Sancho, pues hay pruebas contundentes contra él, y lo único a lo que podría aspirar el hijo de Rodolfo Sancho sería a una rebaja de condena o una posterior conmutación para evitar la pena máxima.

Sea como fuere, las dos partes se encuentran estudiando sus estrategias legales, mientras en los debates televisivos se dirime otra guerra en la que hay críticas a ciertos tertulianos por intentar "blanquear" la personalidad del asesino confeso y obviar que la víctima del crimen es Edwin Arrieta.

Por este motivo, entre otras cosas, se ha ido moviendo en medios españoles el entorno de Edwin Arrieta, intentando cargar las tintas contra el asesino confeso y recordar que el que ha perdido la vida de forma terrible con lo sucedido es el cirujano colombiano.

Victoria, amiga íntima de Edwin Arrieta, ha aparecido en varios medios de difusión españoles y ha explicado en el programa de Youtube de Diego Arrabal Paparazzo que una amiga de Edwin Arrieta, preocupada por la ausencia de noticias sobre el cirujano colombiano, decidió revisar el teléfono móvil que este había dejado en Colombia. Es así cómo contactó con Daniel Sancho. "Le pregunta por Edwin porque su Instagram estaba abierto en el celular que dejó en Colombia, y en vistas de que el miércoles no aparece, y el viernes no aparece, ve en las historias de Daniel Sancho que está en el mismo lugar que aparece en las historias de Edwin. Ella se le presenta a él y le pregunta. Él le dice que no, que estuvieron de fiesta muy cerca de la isla y que, de un momento a otro, a Edwin se le perdió de vista. Y ella le dice que por qué no pone denuncia", comienza narrando la amiga de Edwin Arrieta.

Es entonces que, por las presiones de los amigos de Edwin Arrieta, Daniel Sancho puso denuncia por su desaparición, según el relato de Victoria, quien se muestra muy dura contra el joven español, hijo del actor Rodolfo Sancho. "Es un criminal ambicioso y una persona mitómana que no está bien de la cabeza", afirma Victoria, quien dice ser abogada.

La grave sospecha contra Daniel Sancho vertida por el entorno de Edwin Arrieta

Pero Victoria va más allá y en el programa de Diego Arrabal Paparazzo suelta una bomba contra Daniel Sancho en forma de una teoría o sospecha que está establecida en el entorno del cirujano colombiano. "Todo me lleva a pensar, como abogada, que detrás de él, por las primeras actuaciones, puede estar una organización fuerte. Hasta lo trataron bien al principio y comió en el mejor restaurante de la isla. Pero también lo considero como una pieza clave para una organización, bien sea de tráfico de droga, de órganos o de dineros. Porque en ningún momento una persona va a poder llevar 80.000 dólares sin que nadie lo vigile (en referencia al abundante dinero líquido que portaba Daniel Sancho). Es una serie de mentiras, pero alguien lo protegió al principio...", sostiene Victoria.

Lo cierto es que la vinculación del crimen a un entramado organizativo mayor ha estado presente en abundante rumorología en torno a lo sucedido en Tailandia entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Sin embargo, la policía tailandesa se ha mostrado convencida de que Daniel Sancho actuó en solitario, puesto que ninguna de las cámaras le muestra en ningún momento acompañado por alguien.