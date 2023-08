Los seguidores de Alejandro Sanz están preocupados por su estado de salud. Sobre todo después de la publicación que realizó meses atrás, donde sonaron todas las alarmas. Ahora, es el propio cantante quien ha dado la última hora sobre su estado de salud: "El viaje más difícil que he hecho en mi vida".

Nacido el 18 de diciembre de 1968 en Madrid, España, Alejandro Sanz mostró desde temprana edad su amor por la música. A los siete años, comenzó a tocar la guitarra y rápidamente demostró su habilidad para crear melodías y escribir letras emotivas. Con tan solo 16 años, compuso su primer éxito, "Los dos cogidos de la mano", el cual llamó la atención de importantes figuras de la música española.

Fue en la década de 1990 cuando Alejandro Sanz alcanzó la fama internacional con su álbum "Más" lanzado en 1997. Este trabajo discográfico se convirtió en un fenómeno, catapultando al artista a lo más alto de las listas de popularidad en varios países. Canciones como "Corazón Partío", "Amiga mía" y "Y, ¿Si fuera ella?" se convirtieron en himnos para toda una generación, y sus letras profundas y emotivas tocaron los corazones de millones de personas alrededor del mundo.

La música de Alejandro Sanz se caracteriza por su fusión de estilos, que van desde el pop y el rock hasta los ritmos flamencos y latinos. Su habilidad para combinar diferentes géneros y su capacidad para transmitir emociones a través de sus letras lo han convertido en un referente para muchos artistas. Además, su voz única y su carisma en el escenario le han ganado el respeto y el cariño de su público.

A lo largo de su carrera, Alejandro Sanz ha lanzado numerosos álbumes aclamados por la crítica y el público. Entre ellos se encuentran "El alma al aire" (2000), "No es lo mismo" (2003), "Paraíso Express" (2009) y "Sirope" (2015), por mencionar solo algunos. Cada uno de estos discos ha demostrado la versatilidad artística de Sanz y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

Pero el legado de Alejandro Sanz trasciende la música. Su compromiso social y su participación en diversas causas benéficas lo han convertido en una figura inspiradora para muchos. Ha colaborado con organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Greenpeace, y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre problemas sociales y ambientales. Además, en 2020 fue nombrado Embajador Global de la Infancia por la organización Save the Children.

Pero el cantante colgó una foto en su Instagram que ha preocupado enormemente a sus seguidores. Y es que Sanz asegura "estar muy cansado" y no tener ganas de subirse a un escenario: "Si hay alguien que le pase lo mismo, estamos juntos", escribe. Todo parece indicar que el cantante atraviesa un duro problema de salud mental.

Separación

Ahora, con unos meses de separación, el cantante ha vuelto a comunicarse con sus seguidores a través de las redes, donde cuenta cómo se encuentra. "Estoy viviendo un momento de aprendizaje personal increíble. Es el viaje mas alucinante que he hecho en mi vida. El más difícil pero el que me esta llevando a los paisajes mas bellos que haya visto nunca en mi planeta interior. Anímate… conócete y no escuches al mologuista que vive en tu cabeza diciéndo estupideces. Recuerda que la alegría es una actitud y la felicidad un utópico estado de ánimo. Buenas noches donde quiera que estés".

https://twitter.com/AlejandroSanz/status/1692315367316570150?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1692315367316570150%7Ctwgr%5Ec3abc6cbde4d168ce36b87a4dac61721b077600a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lne.es%2Ftv-espectaculos%2F2023%2F08%2F20%2Fultima-hora-salud-alejandro-sanz-91163078.html