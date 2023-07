Cada vez es más habitual que los influencers se abran en sus redes sociales, dando a sus seguidores una sensación de cercanía que va mucho más allá de intentar venderles productos o estilos de vida. Y eso es lo que le ha ocurrido a la exmujer de Diego Matamoros, que aprovechó su perfil de Instagram para sincerarse con sus seguidores: "Soy una adicta".

Estela Grande es una joven modelo e influencer que cuenta con más de 400.000 seguidores en sus redes sociales. Participó en Gran Hermano VIP y conoció a Diego Matamoros tras un viaje que hizo a Madrid cuando vivía en Londres. Y aunque tiene un físico envidiable, a la modelo le falta parte de un dedo debido a un accidente doméstico que tuvo cuando tenía dos años. Algo por lo que no muestra ningún complejo, tal y como demostró tras su paso por la casa de Gran Hermano VIP.

En cuanto a su relación con Diego Matamoros, ambos se conocieron cuando estaban de fiesta. Una infidelidad hizo que la pareja rompiera durante un tiempo, aunque acabaron dándose una segunda oportunidad que terminó en boda. La pareja se casó en 2018. Al año siguiente entró en la casa de Gran Hermano VIP. Allí hizo amistad con Kiko Jiménez, y eso acabó afectando a su relación con Diego Matamoros. Al final acabaron divorciándose.

Vida privada

Estela Grande es muy activa en sus redes sociales, donde cuenta también algunas cuestiones sobre su vida privada. Como en esta ocasión, donde la influencer explica a sus seguidores que se quedó sin leche y también se le había olvidado comprarla. Y es que, como apuntó, "soy una adicta a tomarme un café nada más levantarme". Algo que le ocurre a muchas personas. Grande explica que "si no me lo tomo os juro que no rindo y no soy capaz de hacer nada, así que me he ido a por uno corriendo".

En la publicación, donde muestra el café que se está tomando, pregunta a sus seguidores "¿Alguien más enganchado al café mañanero por aquí?".