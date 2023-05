La polémica no descansa en "Supervivientes". A las puertas de una nueva gala, la polémica y las críticas no paran en el conocido programa de Telecinco que, este año, está siendo un éxito de audiencias.

La edición de este año no está dejando indiferente a nadie, a pesar de las múltiples polémicas que se están dando en el programa. Las peleas y las discusiones sigue así al orden del día en el concurso de Telecinco.

Uno de los concursantes que más está disfrutando de la aventura es Ginés, el 'rey de los bocadillos'. El hombre es especialmente popular en TikTok por los bocadillos XXL que prepara, un plato en el que mezcla todo tipo de ingredientes y acumula cerca de 2 millones de seguidores en la mencionada red social.

No hay día que no escuchemos algo nuevo de Ginés Corregüela. El rey de los bocadillos XXL se ha convertido, también, en una de las grandes estrellas de esta edición de ‘Supervivientes’ y su culebrón personal ha enganchado ya a media España. Peros sus palabras también han enfadado. Jonan y Ginés ganaron la prueba el pasado domingo y gracias a eso han tenido una recompensa de lo más suculenta, un menú que ellos mismos eligieron entre varios platos de primero, segundo y postre. Ya en la playa han podido disfrutar de esta deliciosa comida, lo han hecho juntos y entre medias han tenido que sincerarse el uno al otro a varias cuestiones.

Jonan ha tenido que contestar lo que más le ha molestado de su compañero: "Lo que dijiste de que la mujer está más protegida que el lince ibérico". "Son frases que digo sin maldad, lo que digo lo suelto", ha contestado él. El famoso tiktoker cree que su compañero es "poco claro" en que se deja llevar con gente con Asraf o Adara. "A mí me importa lo que ha pasado conmigo", contesta Jonan. ambién se han mojado en quién creen que debe llegar más lejos en el concurso. Diego es el elegido por Ginés y Asraf para Jonan porque ha tenido que aguantar mucho y es un buen superviviente.

Por último, antes de los postres, se dan un consejo el uno al otro. "El que yo te daría es que sobre todo hay que tener humildad. He sentido comentarios que has dicho que vas a llegar a la final, lo he oído". Algo que deja a cuadros a su compañero: "He dicho que quiero llegar, pero si lo pensase así no estaría siempre con miedo cuando tienen que salvar". Y esto Jonan lo comenta con sus compañeros y Asraf reacciona: "Los que piensan en ganar son ellos".