La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organiozadora de Eurovisión, ha suspendido este viernes los ensayos para la final de Países Bajos por un "incidente" en el que habría estado implicado su candidato, Joost Klein, y que se está investigando.

"Estamos investigando un incidente que se nos ha comunicado y que implica al artista neerlandés. No ensayará hasta nuevo aviso", señala el comunicado, en el que se indica que habrá más información cuando dispongan de ella.

Klein, que sí ha participado en el desfile de banderas inicial del primer ensayo de este viernes, no ha aparecido sobre el escenario cuando ha llegado su turno de actuación, en quinto lugar, uno por delante de la candidata de Israel, Eden Golan.

Precisamente ambos vivieron una situación tensa en la rueda de prensa posterior a la segunda semifinal de este jueves, en la que lograron su clasificación.

Sucedió cuando un periodista polaco preguntó a la artista israelí por su responsabilidad en el mayor nivel de alerta terrorista que vivía Malmö: "¡Al estar aquí, eres un riesgo para la seguridad y un peligro para todos! ¿No te importa?".

Ante esta cuestión, el moderador de la rueda de prensa señaló a Golan que, si no quería, no tenía por qué responderla. "¿Por qué no?", intervino entonces en voz alta Klein, un episodio que rápidamente se viralizó en redes.

Finalmente la cantante respondió la pregunta del periodista: "Creo que todos estamos aquí por una razón y también que la UER ha tomado todas las precauciones para que esto sea seguro para todos".

Esta situación se produce en una edición muy tensa por todas las voces contrarias a que Israel, sumido en una cruenta ofensiva militar en Gaza con casi 35.000 muertos civiles palestinos, forme parte de la competición.

En la semfinal, Golan escuchó el jueves durante buena parte de su actuación abucheos de sus detractores y aplausos de quienes la apoyan. Además, las calles de Malmö acogieron una gran manifestación propalestina en la que se pidió la expulsión de Israel de Eurovisión.