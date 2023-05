Nacho Vidal está de plena actualidad por 'Nacho', la serie de Atresplayer Premium basada en su vida. Además, el actor de cine para adultos participaba hace unos días en el podcast de Jordi Wild para hablar sobre su trayectoria profesional, en la que también se encuentran formatos televisivos como 'Supervivientes'.

Durante su intervención en el mencionado podcast, Vidal recordó su paso por el reality de Telecinco y desveló la existencia de una "isla secreta" a la que se escapa en alguna que otra ocasión, detallando también cuál era su modus operandi: "Cogía el saco, metía ropa mía dentro y le daba forma como si estuviera durmiendo. Esto no lo sabe nadie".

El concursante utilizaba una linterna sumergible para llegar a nado hasta una localización a la que llama "la isla prohibida". "No iba el ser humano, no podía pisar porque estaba protegida", continuó relatando: "Me iba en mitad de la noche nadando unos 300 metros con barracudas, tiburones y todo lo que había por ahí".

ME QUEDO MUERTO CON LO QUE A CONFESADO NACHO VIDAL SOBRE SUPERVIVIENTES #TierraDeNadie9 pic.twitter.com/cbz0lM4m5c — Luisito De Adara 💜✈️. (@suexcunmolinero) 2 de mayo de 2023

Según comentó, cuando llovía era "cuando salían todos los bichos", un momento que el aprovechaba para conseguir alimento: "Escuchaba cangrejos así de grandes que te subían por las piernas, unos bichos... Tienen mucha carne y mucha proteína".

"Me metía todo, lo cerraba y volvía nadando a la otra isla", explicó Vidal, que además, tenía que evitar encontrarse con las cámaras del programa: "Me tenía que quedar en el mar flotando, viendo cómo él estaba allí. Hasta que no se iba, no podía volver. Había momentos en los que igual estaba una hora en el mar flotando".