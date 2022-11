Josep Pedrerol se prepara para dar un nuevo salto profesional. A pocos días del comienzo del Mundial de Qatar 2022, el presentador y director de 'El chiringuito' (Mega) ha anunciado este jueves que seguirá los pasos de Luis Enrique y se convertirá en streamer: "Os diré que la decisión que he tomado no ha sido difícil porque me apetece mucho".

"Para hablar contigo cara a cara. De lo que quieras. Sin tapujos. Pregunta lo que quieras y contestaré lo que me apetezca. Sin filtros y sin obligaciones", aseguró el periodista deportivo en el vídeo que ha colgado este jueves en su cuenta oficial de Twitter. Aquí os anuncio mi decisión 👇 pic.twitter.com/eUcsjvl7Sc — Josep Pedrerol (@jpedrerol) 17 de noviembre de 2022 Eso sí, Pedrerol también ha puesto una condición en su nueva faceta como streamer: "Streamearé cuando yo quiera. Cuando esté de humor. De bueno o de mal humor. Y si va bien, seguiré. Si no, lo dejaré, porque estamos aquí para divertirnos". "Además, el Mundial es el escenario perfecto para empezar a streamear. Lo voy a hacer y, como digo, me apetece muchísimo. ¿Y dónde? En el mejor lugar posible. En el canal de Twitch de 'El Chiringuito'", sentenció Pedrerol, lanzando un mensaje a sus haters: "He venido para quedarme". Esta decisión de Josep Pedrerol potenciará la estrategia transmedia de 'El chiringuito', uno de los espacios que más están apostando por las nuevas plataformas de streaming para informar y entretener con contenidos deportivos. Sumando los datos de Facebook, Twitch y YouTube, el programa de Mega suma más de 7,2 millones de seguidores En audiencias, el pasado mes de octubre, ‘El Chiringuito de jugones’ siguió siendo el contenido regular más visto de Mega y fue líder temático con un 4% de cuota de pantalla, cerca de 200.000 seguidores y más de 700.000 espectadores únicos.