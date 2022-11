Si has visto Pasapalabra durante estos días, seguro que te has percatado de la ausencia de sus dos concursantes "icónicos" Rafa y Orestes, ¿qué ha pasado?

Pasapalabra es uno de los programas insignia de la televisión española. Primero triunfó en Telecinco y cuando ésta se vio obligado a dejar de emitirlo, Antena 3 compró los derechos y se quedó con la máxima audiencia de esa franja horaria. Y es que Pasapalabra goza de un público fiel que sigue el concurso cada día, apoyando a los participantes que luchan por hacerse con el bote.

Los concursantes de Pasapalabra suelen mantenerse durante un buen tiempo en el programa puesto que no es nada fácil conseguir ganar el bote, que ya contiene más de un millón de euros de premio. En los últimos meses, son dos los personajes que copan las tardes de Antena 3: Rafa y Orestes. Ambos se esfuerzan cada día en acertar el mayor número posible de palabras del rosco de Pasapalabra para asegurarse una silla en el siguiente programa y garantizar su continuidad en el concurso.

Sin embargo, el programa ha decidido decir "adiós" a estos dos concursantes icónicos. Desde el lunes 31 de octubre no aparecen en el programa, algo que ha sorprendido a los seguidores del formato.

La razón detrás del "adiós"

La realidad es que no se trata de un "adiós" si no un "hasta luego". El motivo que lleva a que ni Orestes ni Rafa no estuvieran en Pasapalabra es que se emite un programa especial debido al carácter extraordinario de estas jornadas. Y es que Pasapalabra se suma a las celebraciones de Halloween y Todos los Santos y ha preparado un programa especial con motivo de estas fiestas.

Después de este "adiós", hoy ya puedes ver a Rafa y Orestes de nuevo en pantalla. Los dos concursantes seguro que volverán con las pilas cargadas para seguir en su duelo particular por el bote.