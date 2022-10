Rafa, de Pasapalabra, ya es uno de los mejores concursantes que ha pasado por el programa. Y no es para menos, ha logrado alcanzar la cifra de los 100 programas jugándose el rosco con Orestes.

El jugador de origen zamorano no para de dar motivos para hacer creer a la audiencia de que conseguirá batir al burgalés y alzarse con el codiciado premio, pero parece que todavía tendremos que esperar para ver a alguno de los dos completar el rosco.

Y hace varios días, tras el anuncio del programa en el que se avisaba del centenario de Rafa, este ha tuiteado lo siguiente contestando al tuit del programa: "Me quedo sin palabras, aunque no me convenga", haciendo referencia a los roscos.

Me quedo sin palabras. Aunque no me convenga. https://t.co/HdAWx9lN7v — Rafa Castaño (@Rafael_Castano) 20 de octubre de 2022

Su origen zamorano

El vínculo con Zamora de Rafa Castaño ha quedado más que demostrado en varios ocasiones, la última, al lucir una camiseta de "La Culebra no se calla" y hablar muy clarito sobre los incendios que han asolado la provincia este verano. Las raíces con la provincia, por su padre, natural de Alcorcillo de Aliste. "allí estuvo hasta los 15 años. Después emigró a Logroño, hizo la mili en Morón de la Frontera y acabó en Sevilla, donde conoció a mi madre. Y allí nací yo", dijo en una entrevista a La Opinión-El Correo de Zamora.