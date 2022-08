La adaptación española de ''The Bachelorette' ya tiene presentador. La cadena de Mediaset le confía nuevamente a Jesús Vázquez la conducción de su nuevo dating show, que se emitirá finalmente en Telecinco, según informa Mediaset en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

Vázquez ejercerá como maestro de ceremonias en los momentos más importantes, como la noche de presentaciones, las cocktail parties o las icónicas “ceremonias de la rosa” que cerrarán cada edición del programa, en las que la protagonista dará una rosa a los candidatos que desea que continúen en ‘The Bachelorette’ para conocerlos mejor. Además, brindará su apoyo a la joven a lo largo de la experiencia que irá viviendo y comentará con ella y sus pretendientes los sentimientos y sensaciones que van a surgir en su camino de citas y encuentros buscando el amor.

'The Bachelorette', producido por Warner Bros ITVP ('First Dates', '¿Quién quiere casarse con mi hijo?') y adelantado en exclusiva por YOTELE, es spin-off del mítico 'The Bachelor', una de las franquicias estadounidenses de mayor éxito de esta productora, con más de 180 ediciones y más de 2.258 horas emitidas en 38 países tanto de su versión original como de sus diferentes secuelas.

Para ser más exactos, en este formato, una mujer soltera que no lo ha tenido fácil para enamorarse a lo largo de su vida se pone en las manos del programa para que le proponga diferentes candidatos a conquistar su corazón.

Según la información a la que tuvo acceso este portal, no se trata de una versión de programas ya conocidos como 'Un príncipe para...', que tuvo tres ediciones en la segunda cadena de Mediaset y con el que la nueva apuesta guarda varias diferencias.

El programa le propondrá la aventura de enamorarse conociendo a un grupo de pretendientes a través de citas y encuentros que servirán también para ir estrechando el círculo en torno al candidato ideal, cuyo casting ya comenzó hace ya varias semanas.