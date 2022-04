Tras el paso por 'First Dates' del zamorano Omar, el embutidor que reparte amor y lomo de Fuentesaúco, este pasado jueves otro zamorano participó en el popular programa de citas de Cuatro. Zamorano, zamorana o zamorane.

"Soy género fluido"

Con 13 años, fue la primera vez que le dijo a su madre que se sentía como una persona bisexual. "Ella me intentó transmitir que en la sociedad en la que vivimos es la que nos hace pensar que yo tengo que terminar como una mujer y me hizo entender que no necesariamente tengo que terminar como una mujer", se sinceraba.

Según confesó ante las cámaras del programa, poco a poco fue denominándose persona gay, más tarde se reconoció como transexual, pero realmente tampoco era cómo se sentía. "Al poco tiempo vi que tampoco era lo que quería, no es me sentía todo el tiempo como mujer". De ahí que finalmente se autodenomine como género fluido: "A veces me siento mujer y a veces me siento más hombre".

"Si me maquillo y voy con ropa femenina me suelen llamar más Lara. Si no voy maquillado y voy con ropa masculina, me tratan más como Samuel, pero todo depende de la persona".

Una persona de género fluido es aquella que puede moverse entre el género femenino y el masculino y todas las posibilidades del espectro que hay entre esos dos extremos. Es decir, las personas con género fluido no se relacionan estáticamente todo el tiempo con el género masculino o con lo femenino, sino que van fluyendo entre ambos.

"Hay que educar"

Durante la cita con Joao K, Samuel explicó que su familia se ha enterado hace poco y de que todos le han aceptado. "Es bueno que nos vayan aceptando (...) estancarse es morir", agradecía Joao K. "Hay que luchar mucho, hay que resistir, hay que aguantar y hay que educar", concluían Lara y Joao K.