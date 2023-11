Quien más y quien menos ya tiene en su cajón guardaditos algún boleto de Lotería de Navidad que, sin ser la más abundante económicamente hablando, sí es la más repartida.

Sin embargo, hay situaciones que pueden llevarte a una situación de delito, e incluso de cárcel, que a lo mejor ni te has parado a pensar.

Por ejemplo, compartes décimo con un grupo de amigos, toca y... si te he visto no me acuerdo. Pues si puedes demostrar que tú también has participado -cosa relativamente sencilla ya que suele haber pruebas en el teléfono móvil- el "listo" que se quiera quedar con él estará cometiendo una aprobación indebida, es decir, un delito. Puede haber cárcel por ello.

¿Te han robado el décimo?

Otro ejemplo, ¿qué pasa si robas un décimo premiado? Pues que te enfrentas a la prena de prisión, por eso quien detecte que le ha desaparecido un décimo y tenga constancia de que ha sido robado debe notificarlo por escrito a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Así nadie podrá cobrarlo.

Voy por la calle y... me encuentro uno

Dicen que lo que te encuentras por la calle, sobre todo, si es dinero, no tiene dueño. Pero sí, sí lo tiene. Si te encuentras un premio y resulta que está premiado también puedes caer en un delito de apropiación indebida. Devuélvelo, aunque te sientas un poco "pagafantas". Hacerlo está, por ley, recompensando con el 10% del valor total del premio.

Otros delitos son mucho más profesionales que estos anteriores ya que hay redes de estafadores que utilizan los premios de Lotería para blanquear su dinero: yo te doy a ti más dinero del que has ganado y tú me das tu boleto. Las falsificaciones también están al orden del día pero rara vez cuelan.