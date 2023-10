Para todos los públicos

Desde "Momo", de Michael Ende hasta "La dama del alba", de Alejandro Casona. Ciencia ficción, relatos clásicos, últimas novedades editoriales, autores emergentes e incluso teatro. Todo tiene cabida en el Club de Lectura puesto en marcha por el IES Maestro Haedo, de la mano de la profesora Nieves Petit. "Hace años teníamos algo parecido, pero con la pandemia todo se suspendió y fue el curso pasado cuando nos decidimos a retomarlo", rememora.

Una propuesta que no solo gustó a los 25 integrantes de este club el pasado año, sino también al jurado de los Premios Clubes de Lectura Escolares 2022-2023. El Ministerio de Educación le otorgó al centro un galardón en la categoría 2 de la modalidad B "por su original memoria, que recoge las actividades y las actuaciones desarrolladas durante el curso".

Mejora en la calidad educativa

De esta manera, el centro zamorano fue uno de los catorce institutos de Castilla y León que fue reconocido, con un premio en metálico de mil euros. Se trata de un galardón que valora "el esfuerzo realizado por los centros educativos y su contribución a la mejora de la calidad educativa".

Desde la organización de estos premios se señala, además, que los proyectos presentados "son testimonio material del potencial que poseen los clubes de lectura escolares como elemento destacado para el fomento de la lectura, no solo entre el alumnado, sino entre todos los miembros de la comunidad educativa".

Y esto es, precisamente, lo que diferencia al Club de Lectura del IES Maestro Haedo, puesto que está abierto tanto a profesores, como padres, personal de servicio, alumnos o incluso sus hermanos. De ahí la dificultad de seleccionar una lectura al mes que atraiga a todos estos públicos, como confiesa Nieves Petit, quien también reconoce que haber recibido este reconocimiento a nivel nacional "fue toda una sorpresa".

Un libro al mes

La dinámica es una reunión mensual, donde se reparte el libro para leer. "Normalmente, lo elijo yo, pero también pido ayuda para que planteen alguna propuesta", explica Petit, quien señala que no es "obligatorio" leerse la novela elegida. "Yo siempre les digo que, si se les atraganta la historia, no sigan. Así, cuando nos volvamos reunir, podrán explicar por qué no les ha gustado, qué les hizo cerrar el libro", aconseja.

Sin embargo, la mayoría de los participantes terminan la historia —muchos de ellos, incluso antes de que acabe el mes de plazo— y en la reunión que se celebra en la biblioteca del instituto, el encuentro sirve para poner en común el libro, tratar los temas de los que se habla o releer juntos algunos párrafos que les hayan parecido más interesantes.

"La reunión también está abierta a que pongan en común experiencias de otras lecturas, trayendo otros libros que hayan leído y compartiendo tanto esas publicaciones nuevas como lo que han sentido al leer los libros seleccionados", añade.

Del pasado curso, la profesora Nieves Petit destaca la obra "La dama del alba", de Alejandro Casona. "Sorprendió mucho, porque la mayoría no había leído teatro y les gustó, así que se animaron a leer más obras", se alegra. "Palabras envenenadas", de Maite Carranza, "Una familia no tan feliz", de Shari Lapena —uno de los títulos favoritos de los integrantes más jóvenes del club— o "Viento del este, viento del oeste", de Pearl S. Buck, fueron algunas de las lecturas del pasado curso. "Lo que más observamos, al tener miembros de diferentes edades, es que los libros no calan de la misma manera en unas y otras generaciones", apunta la responsable del club de lectura en el IES Maestro Haedo.

Primera lectura del curso

La pasada semana se retomaba una nueva edición de este Club de Lectura intergeneracional, cuyos miembros ya tienen en sus manos la primera propuesta editorial, "La trenza", de la francesa Laetitia Colombani, historias entrelazadas que seguro que "atrapan" a estos lectores en su primera aventura literaria del curso.