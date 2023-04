Estudiantes zamoranas en lo más alto del mercado

Se está convirtiendo en una tradición que el concurso nacional del programa educativo Young Business Talents tenga representación zamorana en su gran final. En esta ocasión, vuelve a repetir esta experiencia el IES Poeta Claudio Rodríguez. Carla Rodríguez, Claudia de Luján y Mireia Álvarez, tres de sus alumnas de 2º de Bachillerato, viajan a Madrid para enfrentarse mañana a 346 estudiantes de 79 centros educativos de toda España, quienes también han alcanzado esta final.

Para llegar hasta aquí han recorrido un largo camino —de la mano de su profesora, María José Lozano— que no comenzó de la mejor manera posible. "Al principio no teníamos muchas esperanzas, porque no quedamos bien clasificadas en la primera fase", confiesan. Pero, poco a poco, fueron escalando posiciones y escalando puestos. "Eso nos fue motivando y, al final, hemos llegado hasta aquí", explican con orgullo.

Dairy Land

Su equipo se llama Dairy Land —la tierra de los productos lácteos, en inglés—, ya que el yogur y la leche son los artículos estrella de las empresas que este año entran en competición. Y es que cada año cambia la materia prima de este programa educativo, que convierte a los estudiantes en auténticos directivos y cuyas decisiones afectan a los resultados de la gestión de estas compañías y sus posiciones en el mercado.

En el caso del equipo zamorano, las estudiantes optaron por una estrategia arriesgada pero que, a tenor de los buenos resultados, ha sido más que acertada. "Comenzamos llevando los productos tanto al mercado nacional como internacional, pero luego nos centramos solo en el español, porque no nos salía rentable la primera opción", recuerdan. Además de sus propios movimientos, había que tener muy en cuenta las acciones de sus competidores en cada fase. "Mirábamos los estudios para ver qué habían hecho las otras empresas. Lo único que nos podía diferenciar del resto era que nosotras apostábamos por la inversión en publicidad y subíamos mucho los precios, consiguiendo al final un beneficio mayor que el resto", desvelan.

Peldaño a peldaño

El que fueran escalando puestos hacia la final hacía que estuvieran mucho más motivadas. Tanto, que cada miércoles Carla Rodríguez se ponía una alarma a las cinco de la madrugada, hora a la que subían los resultados, para saber cómo iban avanzando en la competición.

El concurso ha formado parte activa de la asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión. Su profesora, María José Lozano, reconoce que este tipo de actividades contribuyen a asimilar conceptos económicos de una manera más práctica. "Me ayuda a hace más dinámicas las clases y a reforzar los contenidos de Economía", asegura desde su amplia experiencia, pues lleva ya varios cursos utilizando este programa educativo de empresas virtuales y animando a grupos de alumnos para participar en el concurso.

La final se celebra mañana en La Nave de Madrid y allí desvirtualizarán a muchos de los grupos a los que se han enfrentado en los últimos meses. Estarán los mejores del país, pero eso no amedrenta al grupo zamorano. "Sabemos que nos encontraremos con gente muy competitiva, como nosotras, pero vamos a por todas", afirman.