Montserrat Juan Asensio, trabaja como enfermera gestora en la Unidad de Patología Mamaria de Zamora, un grupo multidisciplinar que cada día da respuesta a las pacientes de cáncer de mama con tratamientos y herramientas personalizadas para cada una de ellas. Estará presente en la mesa redonda del evento, “Cáncer de mama, avanzando hacia la cura”, organizado por La Opinión-El Correo de Zamora, patrocinado por Fundación Caja Rural, el Ayuntamiento y la Diputación de Zamora y con la colaboración de AECC.

–Trabaja como enfermera gestora en la Unidad de Patología Mamaria en Zamora, ¿en qué consiste su trabajo? ¿de qué se encarga este grupo?

–La Unidad de Patología Mamaría está dedicada exclusivamente a esta patología. Cuenta con un montón de profesionales de distintas especialidades que se encargan del tratamiento del cáncer de mama. Su coordinación entre todos ellos hace que todo el proceso de diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad sea mucho más rápido, eficaz y eficiente. Dentro de este equipo multidisciplinar hay cirujanos, ginecólogos, médicos de radiodiagnóstico, de anatomía patológica, oncólogos, radioterapeutas, de rehabilitación, psicólogos y mi figura, la de la enfermera gestora de casos. La patología mamaria es una enfermedad que cada vez tiene más incidencia en la actividad asistencial y es fundamental que cualquier sistema de salud que se precie lo tenga como parte integrante de su cartera de servicios. En cuanto al trabajo que yo hago, la figura de gestora de casos está ya reflejada en la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria en dos apartados, en el 9 y en el 11, y tanto en el uno como en el otro se presenta como una figura fundamental en estas unidades porque es a la que le llegan todos los caos, en este caso a mi, y soy la encargada de distribuirlos y reorganizar todo el sistema. Esta figura está en otros hospitales desde hace muchísimo tiempo. Trabajé en Canarias y ya existía en el año 1992, pero bueno, nunca es tarde. Aquí lleva implantado desde el 1 de marzo de 2020 y llevamos 3 años como una unidad independiente de lo que es la cirugía general. En mi trabajo, además de coordinar a los médicos, que también tienen su actividad independiente, sirvo de intermediaria entre las pacientes y los médicos y, aparte, tengo un sistema de gestión para que todas las pruebas diagnósticas vayan lo más rápidamente posible una vez se sospecha que puede haber un cáncer de mama, para que se dé un diagnóstico y se pueda empezar el tratamiento pertinente.

–Disponer de un equipo multidisciplinar contribuye a brindar un tratamiento personalizado a cada paciente.

–Exactamente. Hace 4 años todavía formábamos parte de la unidad de cirugía general y la coordinadora de mama, igual que el Complejo Asistencial de Zamora, siempre quiso tener una gestora y una Unidad de Patología Mamaria independiente con un equipo de profesionales multidisciplinar. Con este grupo, el tratamiento es mucho más personalizado para cada paciente, más rápido y con el que las pacientes se encuentren seguras de que recibirán el tratamiento más efectivo posible.

–¿Se están dando cada vez más casos de cáncer de mama?

–Se están dando más casos de cáncer de mama porque se diagnostican muchísimo antes gracias a los cribados. Anteriormente, cuando no existían los programas de cribado, en el Sacyl llevan desde el año 1992, las mujeres solamente iban a su médico de cabecera cuando se notaban el bulto. Ahora, gracias al programa de cribado, que se hace cada dos años, se detectan muchísimo antes, cuando son incluso más pequeños que una lenteja, con tanta precocidad que aumentan el número de casos. Hay dos razones por las que las mujeres tienen más cáncer de mama, uno es por el envejecimiento de la población, que provoca que en la gente más mayor, que ya no tiene esa capacidad de regenerar sus células, el cáncer se desarrolle con más facilidad. Luego está el periodo de las mujeres entre los 45 y 65 años que es cuando se producen los problemas perimenopausias y de las menopausias, que debido a todos los cambios hormonales que eso produce, generan una mayor incidencia de cáncer de mama. Eso no quiere decir que por debajo de los 45 o por encima de los 65 no haya casos

–¿Han mejorado los programas de cribado en los últimos años?

–Si, los cribados son fundamentales y están funcionando muy bien. En los últimos años han hecho 752.000 estudios a pacientes de Castilla y León y gracias a ese estudio, se detectan con una antelación de años, con lo cual, el tratamiento es mucho más rápido y efectivo. Es algo que siempre hablo con los médicos de atención primaria, que, ante la duda, con pacientes que están fuera de la franja de edad que comentaba, nos los deriven a nosotros o nos manden las ecografías para evitar problemas mayores.

–¿Tiene buen pronóstico el cáncer de mama?

–Si está cogido a tiempo tiene muy buen pronóstico. La tasa de supervivencia a más de 5 años es de más del 80%. Si lo coges en estadio 0-1, cuando son muy pequeñitos y solo afectan a la mama, casi el 93% de las pacientes se curan, y en estadios un poco más avanzados que pueda haber ido a la zona de la axila o haber crecido más, el índice es de entre un 73 y un 80%, por lo que el índice de curación es muy alto. En edades más avanzadas, a partir de los 80 años, con personas que por miedo o por vergüenza tardan en decirlo, ya son casos muy avanzados y limitan las soluciones, acaban con mastectomías o quimioterapias y el índice de supervivencia es menor, entre el 20 y el 30%, pero de cada 10 casos, como mucho son 2.

El cáncer algún día, a medio o largo plazo, se convertirá en una enfermedad crónica, como una diabetes

–¿Estamos más cerca hoy de encontrar una cura para el cáncer?

–Creo que sí. Existen muchísimas investigaciones desde hace ya muchos años y cada vez se está avanzando más. El cáncer de mama es el cáncer, a nivel mundial, con más estudios que cualquier otro. Los tratamientos que se están dando también han cambiado, se da un tratamiento específico para cada persona, en función de su tipo de cáncer y sus características. En los 3 años que llevo en esta unidad, con lo que he visto, de cada 10 casos, 9 llegarán a curarse. Me inclino porque el cáncer algún día, a medio o largo plazo, se convertirá en una enfermedad crónica, como una diabetes, con su tratamiento de pastillas o lo que sea necesario. Además, antes era un tema más tabú, pero eso también está cambiando.

–¿Eventos como este pueden contribuir a que deje de serlo y la sociedad lo enfrente de otra manera?

–Desde luego. A mí me ofrecieron participar en estas jornadas hace 3 años y, desde entonces, siempre voy, porque creo que estos eventos son fundamentales para que la sociedad sepa de los nuevos avances, para que hablen del tema en las mesas de debate y los asistentes puedan preguntar sus dudas. Con estas jornadas la sociedad está más informada y las pacientes están más tranquilas. Mis pacientes, cuando van a estos eventos, están mucho más tranquilas, les sirve para conocer más cosas, ver otras perspectivas, a otros especialistas, otros médicos, etc. Para mí es imprescindible porque cuando estás pasando por esta enfermedad necesitas una persona de referencia, en mi trabajo intento serlo, y en estas jornadas las pacientes pueden encontrarla.