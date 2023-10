María Auxiliadora Fernández, concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Salud Pública, aboga por que los ciudadanos encuentren en las instituciones una herramienta que les ayude a afrontar algo tan complicado como el cáncer. Por ello, participa en el evento “Cáncer de mama, avanzando hacia la cura”, organizado por La Opinión-El Correo de Zamora, patrocinado por Fundación Caja Rural, Hospital Recoletas, el Ayuntamiento y la Diputación de Zamora y con la colaboración de AECC, con el objetivo de que juntos, se encuentren nuevos caminos y soluciones.

–Colaboran, un año más, con estas jornadas sobre el cáncer de mama.

–Si, el Ayuntamiento lleva mucho tiempo colaborando en este tipo de proyectos, tanto del periódico como de la AECC porque tenemos el compromiso como entidad más cercana a los ciudadanos de la promoción de los hábitos saludables y de la promoción y prevención de la salud de los ciudadanos. Trabajamos, también, con el objetivo de tener un municipio saludable y sostenible, así como por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que también esta englobada la salud de los municipios. Y, por supuesto, tiene que ser con la participación de todos, instituciones y ciudadanos.

–En esta ocasión, la jornada tiene como objetivo abordar las terapias personalizadas y el camino hacia la cura, ¿de qué forma se personaliza la atención por parte del Ayuntamiento?

–Las terapias personalizadas consideran al paciente como persona única y desde esa perspectiva se personaliza la atención. Eso lo compartimos desde el Ayuntamiento y desde los cambios de modelo que se están dando actualmente. Los modelos van centrados en la persona. Es decir, teniendo en cuenta su capacidad en la toma de decisiones y su autodeterminación y, sobre todo, igual que en medicina se habla de la adecuación del tratamiento a esa personalidad única desde un punto de vista biológico, nosotros también hablamos de esa adaptación al paciente en el ámbito psicosocial donde las soluciones también tienen que estar centradas en esa persona y tienen que ser personalizadas. Desde la Concejalía de Salud Pública, trabajamos con ese criterio, con la atención centrada en la persona, en su capacidad de decisión y su autonomía, porque el paciente es el que toma la última decisión, quien decide lo que quiere hacer con su vida.

–¿De qué forma apoya la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Salud Pública a las pacientes de cáncer de mama?

–Estamos a disposición de la AECC y de cualquier otra entidad que trabaje en estos temas para colaborar en lo que sea. Ahora mismo, la colaboración más directa es una subvención que hay de acción social comunitaria, un programa que tiene la AECC de Zamora de tratamiento a pacientes oncológicos y a sus familias. Pero, creo que esta jornada también es una buena oportunidad para poner en marcha otras vías de colaboración para las que el ayuntamiento está completamente abierto.

Hay sesgos de género en las enfermedades oncológicas, tanto en el cáncer de mama como en otros

–Además, se está trabajando desde Igualdad en que la enfermedad se enfrente con perspectiva de género, ¿en qué consiste?

–Hay sesgos de género en las enfermedades oncológicas, tanto en el cáncer de mama como en otros. Hay un informe del Observatorio de la Salud de la Mujer donde dice que somos menos del 30% de participantes en los ensayos clínicos. Esto es importante, porque nuestro metabolismo es diferente al de los hombres y que haya menos mujeres en los ensayos produce un sesgo de género. También está el estudio del Vall d’Hebron, del Instituto de Oncología, para un tipo de tumores muy concretos que está demostrando que hay una mayor frecuencia de efectos secundarios en mujeres que en hombres. Eso significaría que también habría que introducir el tema de la perspectiva de género en todos estos tratamientos. Por otro lado, el tema de los estereotipos. Concretamente en el cáncer de mama el daño que los estereotipos sociales pueden provocar en las mujeres. Hay unos prototipos de belleza que estas mujeres padecen de una manera particular, por ejemplo, cuando hay una extirpación de la mama, provoca que haya situaciones de insatisfacción corporal, menor autoestima, sentimientos de inferioridad, etc. Estos estereotipos no ayudan y son claramente un sesgo de género. La igualdad tiene que ser transversal, darle mucha importancia a la hora de los tratamientos y de plantear recursos que ayuden a las personas a tener mayor calidad de vida.

–Es necesario que se apueste por la investigación para acabar con esta enfermedad.

–Sin duda, y que se le dote de recursos. Hay que dar un impulso, y no solamente económico. Los recursos tienen que ser también de atención directa a las personas que padecen el cáncer porque las consecuencias de la enfermedad no solo son físicas o psicológicas, tienen también su vertiente social. Provocan mucho aislamiento y soledad, por tanto, si queremos una atención integral en esas tres áreas tenemos que generar recursos para poder actuar. Y, a veces nos olvidamos de la gran importancia que tiene la atención psicosocial, estamos un poco cojos en recursos en este ámbito, que son los posteriores a la operación, a los ciclos de quimio y radio, que tantos efectos secundarios tienen a nivel físico, psicológico y social.

–También es preciso que las instituciones y la sociedad se unan para lograr llegar al final de ese camino, ¿se ha conseguido esto en Zamora?

–Acabo de llegar al Ayuntamiento, pero se la gran labor que ha hecho mi compañera Inma y yo quiero continuar con ella. Me gustaría pensar que, de cara al futuro, podremos trabajar todas las instituciones coordinadamente, con la meta de mejorar la calidad de vida de las mujeres que padecen esta enfermedad. Porque, sobre todo, seremos mucho más efectivos si trabajamos juntos. Por eso, insisto, esta jornada puede ser, y debe ser, el pistoletazo de salida de nuevos programas, colaboraciones e intercambios de información con los que conocer cuestiones como dónde se debe incidir más. La colaboración y la coordinación de instituciones es fundamental y el Ayuntamiento tiene total disposición.

–El diagnóstico es otro de los pilares fundamentales, pero sigue existiendo un tabú en cuanto al cáncer y a acudir al médico, estos eventos informativos y el papel de las instituciones puede ser fundamental para paliarlo.

–Sin duda. Hay un factor, que es el miedo al cáncer, que ha existido siempre y hace que siga siendo algo de lo que cuesta hablar, que se vive muy en soledad, incluso dentro de las familias, hasta que se cuenta. Esto provoca que afrontar la enfermedad sea mucho más difícil y muchas veces, ese miedo retrasa las revisiones periódicas. Aunque es verdad que se ha avanzado muchísimo, porque se hacen muchas campañas de prevención y sensibilización, pero el miedo sigue frenando que se afronte. Por ello, darle visibilidad en esta jornada, hablar de ello, escuchar a la gente, etc. Es fundamental, ayuda mucho, es uno de los caminos necesarios.

Nos puede pasar a cualquiera y conviene tener herramientas para la pelea

–¿Qué le diría a las mujeres zamoranas para animarlas a acudir a la jornada del próximo martes?

–Le diría que hace falta hablar de esto, que allí van a compartir tiempo con mujeres que lo han padecido y que son un ejemplo de superación, que no hay nada mejor para luchar contra el miedo que mirarlo de frente. Nos puede pasar a cualquiera y conviene tener herramientas para la pelea. Hay que darle visibilidad. Y, sobre todo, les diría que no podemos ser solo espectadoras de lo que les pasa a otras, porque en cualquier momento la vida nos pone de protagonistas. Es conveniente estar ahí, les pido que asistan porque es un lugar de intercambio, donde charlar y compartir.