"Zamora puede tener una subsede del Museo del Prado"

Regenta desde hace tres décadas una tienda-frutería y desde hace dos milita en la Unión del Pueblo Leonés, de la que ahora es cabeza visible en la provincia. Manuel Herrero Alonso (57 años) candidato leonesista a la Alcaldía de Zamora, no ha dejado de hacer trabajo político en este mandato, bien con propuestas locales, regionales, a través de UPL en las Cortes o nacionales, con la ayuda de Compromís.

–Hasta ahora han tenido escasas opciones de obtener un concejal, pero han seguido haciendo trabajo político.

–El trabajo ha de ser igual con 500 votos que con dos mil. ¿Que llegamos a conseguir un concejal, ser llave del Gobierno municipal o lo que sea? Pues mejor, porque vamos a trabajar de mejor manera. Lo que no vamos a hacer es, como no me va bien, me voy a otro partido. Tengo unos principios.

–De hecho iniciativas suyas, como la subvención del Museo de Semana Santa, fueron importantes.

–En base a un acuerdo en las Cortes con el PP tuvimos ocasión de presentar una enmienda "para salir" y no tuvimos duda, el Museo de Semana Santa. Fue una subvención nominal que al final no se gastó, pero fue el detonante de que se podía hacer el Museo.

No pretendemos traer una fábrica de coches, pero Zamora es la única provincia sin industria auxiliar del automóvil y podemos optar a ella

–¿Cuáles son las propuestas centrales de su programa?

–Los problemas de Zamora, que van aumentando además, tienen solución, principalmente la despoblación. Somos menos porque no hay trabajo y hay que buscar asentar eso. No pretendemos traer una fábrica de coches, pero sí pensamos en una industria del sector auxiliar del automóvil, sector estratégico que crea 70.000 empleos en todas las provincias de Castilla y León menos Zamora y que mantenemos entre todos. Para eso necesitamos suelo público industrial zamorano.

–¿Alguna otra gran apuesta?

–El sector turístico tiene también potencial de crecimiento. Dicen "Zamora no tiene nada". ¿Cómo que no?. Tenemos Valorio o el Duero, que muchas ciudades los quisieran. Se puede hacer un parque temático en Valorio, tirolinas en el Duero y sobre todo actividades para niños, porque ahora el turismo de Zamora es de media jornada, viene y se va hasta sin comer aquí. Hay que hacer actividades para que el turismo prolongue su estancia. Y el Ayuntamiento tiene que ser un aliado de la hostelería no un enemigo. Con trabajo y sueldo digno se fija población, se crean familias y se resuelve el problema de la despoblación. Es la fórmula de la Coca Cola, ahora hay que aplicarla. Tenemos también más ideas.

Proponemos crear un parque temático en Valorio y poner tirolinas en el Duero. La gente va desde donde le aparca el autobús hasta la Catedral y hay que aumentar la oferta turística

–¿Por ejemplo?

–La Casa Museo de Ramón Álvarez. Ahora salta el PP que también la quiere, cuando podría ser ya una realidad si hubieran votado sí a una propuesta nuestra en las Cortes. Proponemos que los fondos del Museo Provincial almacenados se expongan en el Consultivo. Para el Banco de España, hemos presentado una enmienda a los presupuestos generales del Estado para crear una subsede del Museo del Prado, hay algunas ciudades que ya lo tienen. El Museo del Prado tiene muchos fondos que no están expuestos y que se podrían mostrar aquí. No es una utopía: Viriato es del Museo del Prado y está en Zamora en préstamo. Eso es aumentar la oferta turística, para que la gente no venga desde donde le aparque el autobús hasta la Catedral y se acabó.

–¿Ser regionalistas les resta votos a derecha e izquierda?

–Tanto el votante de derechas como el de izquierdas no valora el programa de su partido, porque ni se lo ha leído. Y no se dan cuenta de que hasta vienen ya con un eslogan de Madrid, igual para aquí que para Cuenca o Guadalajara. Nosotros en cada sitio que nos presentamos tenemos un eslogan, adaptado a la realidad y necesidades del lugar. Para la capital es "Zamora, es la hora, ni sierva ni sumisa".