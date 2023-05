El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha acusado al Gobierno de España de “ningunear” a la provincia de Zamora en cuestión de inversiones prioritarias como el desdoblamiento de la carretera N-122, el arreglo integral de la N-631 o la reapertura del campamento militar de Monte la Reina. Un “olvido” que ha contrapuesto con la gestión de la Junta de Castilla y León, al recordar que ha “incrementado un 15% sus inversiones” en este territorio desde que Alfonso Fernández Mañueco es presidente.

Bendodo ha participado este sábado en un mitin de campaña para las elecciones municipales en la ciudad de Zamora, donde ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “callar ante la inmoralidad e indignidad” que supone la inclusión en las listas de Bildu de personas condenadas por terrorismo. Una situación con la que, ha defendido, no comulgan cargos socialistas repartidos por la geografía española, aunque ha afeado que “tan solo digan que están en contra con la boca pequeña”.

El mandatario popular ha denunciado a los socialistas por “apoyarse en un partido que ahora lleva a etarras en sus listas” para sacar adelante cuestiones como la reforma del código penal, la Ley de la Memoria Democrática o la Ley de Vivienda. “Son más de cuarenta etarras los que son candidatos y existen treinta de los nuestros, y en los nuestros incluyo a compañeros del PP y del PSOE del País Vasco, que ya no pueden presentarse en ninguna candidatura porque han sido asesinados por ETA”, ha añadido.

El representante de los populares ha criticado, además, la política de anuncios ejecutada por el presidente Sánchez a escasas semanas de las elecciones. “Parece Pedro Milanuncios Sánchez, que lleva quince años prometiendo todo lo que no ha hecho antes y todo lo que no va a poder hacer en el futuro”, ha apuntado. Para Bendodo, el dirigente socialista resulta “poco creíble” al compararlo con “los malos estudiantes, que intenta hacer en los últimos días todo lo que no ha hecho antes”. Eso lleva al “suspenso”, según sus palabras.

Elías Bendodo ha estado en Zamora acompañado por el presidente del Partido Popular de Castilla y León y presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, así como por el candidato de los populares a la Alcaldía de la capital zamorana, Jesús María Prada. En su discurso, el coordinador general ha defendido la “política de hechos” de Mañueco, al que ha calificado como “referente del Partido Popular para toda España”.

Para sostener esa afirmación, Bendodo ha recordado que Castilla y León “es la comunidad autónoma con el IRPF más bajo, la cuarta comunidad autónoma con menor tiempo en las listas de espera, una de las que antes ha recuperado el PIB prepandemia o un territorio líder indiscutible en el terreno educativo, codeándose con los países punteros del norte de Europa”.