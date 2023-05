Pedro Sánchez cargó este viernes desde Washington contra la inclusión en las listas electorales de EH Bildu de 44 candidatos que fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA. En el inicio de la campaña de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo, el PP ha escogido a la banda terrorista como el principal eje de su discurso para desgastar al PSOE, debido al apoyo que la coalición aberzale ha dado en el Congreso a buena parte de las reformas aprobadas por el Gobierno central. “Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes. Esta es una de ellas”, señaló el jefe del Ejecutivo.

Desde los jardines de la Casa Blanca, tras reunirse con Joe Biden, el líder socialista salió al paso de esta polémica. La coincidencia entre el primer día de campaña y su presencia en Washington era fortuita. Pero oportuna. Fue el presidente estadounidense quien invitó a Sánchez, sin tener en cuenta, porque no es un asunto que interese especialmente a la Administración norteamericana, que los mítines acababan de arrancar en toda España. Al acudir aquí como jefe del Ejecutivo, y no como secretario general del PSOE, Sánchez evitó atacar en profundidad los mensajes electorales del PP, algo que sí podrá hacer en los actos de partido que protagonizará a partir del sábado. Lo único que criticó al partido de Alberto Núñez Feijóo, sin llegar a citarlo, fue su incapacidad para admitir que la banda ya no existe.

El jefe del Ejecutivo no dejó ningún espacio a la interpretación en su reproche a las listas de Bildu. "Lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es perdón, reparación y arrepentimiento por el dolor que causaron -señaló Sánchez, en referencia a los exetarras-. Hace más de una década que la democracia española derrotó a ETA. Todos los representantes políticos deben reconocer y respaldar a las víctimas del terrorismo. Nosotros siempre hemos sido claros. Tenemos una posición inequívoca con el terrorismo: siempre hemos trabajado por la unidad de los demócratas cuando existía ETA y apelamos a esa unidad para reconocer que ETA desapareció".

Un aliado clave

Como Sánchez, los principales ministros y aspirantes socialistas salieron durante toda la jornada en tromba para deplorar las listas que ha presentado la izquierda aberzale, que durante esta legislatura ha sido un aliado clave del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas: de la ley de vivienda al llamado escudo social para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, pasando por las prórrogas del estado de alarma durante la pandemia.

La inclusión de condenados por terrorismo entre los aspirantes de Bildu, dijo el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, constituye un “menosprecio a la democracia” y un “grave daño” a las víctimas. “Me repugna y me asquea”, señaló el presidente de Asturias y candidato a la reelección, Adrián Barbón. Su homólogo en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, utilizó la misma expresión: “Repugnancia”. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, manifestó su “incomprensión” por una decisión que supone “volver atrás”. La nota discordante vino del presidente aragonés, Javier Lambán, tradicionalmente crítico con las alianzas de Sánchez con el independentismo catalán y vasco, que reclamó que Bildu deje de ser “uno de los socios preferentes del Gobierno”.

El día anterior, la titular de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, se había expresado en términos similares, pero también criticó, en referencia al PP, el “uso de ETA con fines partidistas”. Pero eso no impidió que este viernes, durante un mitin de Toledo, insistiendo en una actitud que el PSOE atribuye a su “falta de propuestas” y “frustración” por las expectativas de su partido ante las inminentes elecciones, Núñez Feijóo volviera a ligar a los socialistas con la desaparecida banda terrorista. “Me entristece y me indigna que el 'sanchismo' se calle y baje las orejas ante esta provocación”, dijo el líder de los conservadores.

Las palabras de Sánchez, en el primer día de una campaña que será de infarto, tienen una trascendencia especial. También por el lugar donde las pronunció: los jardines de la Casa Blanca, tras ver a Biden durante 45 minutos de reunión privada. Los presidentes de EEUU y España exhibieron su sintonía en asuntos como la invasión de Ucrania, la lucha contra el cambio climático y la inmigración. Según fuentes de la Moncloa, hubo "muchísima complicidad" durante el encuentro, que después continuó con los equipos de ambos mandatarios.

Salvo en casos tan determinantes como la guerra de Irak, la política internacional no suele tener peso en las urnas, pero el viaje también sirve al líder socialista, que en julio asumirá durante seis meses la presidencia de la UE, para marcar perfil y buscar el contraste con Feijóo. En el mismo día que el líder del PP hablaba en Toledo de Bildu y ETA, una organización extinta que no se encuentra entre las principales preocupaciones de los españoles, el del PSOE se veía en Washington con el presidente de EEUU. Sánchez intervendrá este sábado en un mitin en Sevilla.

