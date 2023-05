El Partido Popular ha denunciado que el Ayuntamiento de Zamora ha tenido que reingresar a las arcas de la Junta de Castilla y León dos subvenciones ya concedidas para la contratación de trabajadores en el marco de los planes de empleo Jovel y Mayel por incumplimiento de las bases de la convocatoria. Se trata de 150.000 euros más intereses que ya han sido devueltos a la comunidad autónoma, como así ha confirmado la concejala de Personal, Laura Rivera. No obstante, la teniente de alcalde ha puntualizado que la resolución se ha recurrido judicialmente por no estar de acuerdo la administración local con la regional, entendiendo que "no hay motivos" para dicha ejecución. Algo que, a ojos de los populares, no tendrá ningún tipo de recorrido.

Víctor López de la Parte y David Ángel Hernández, concejales del Partido Popular, han sido quienes han denunciado el reintegro de las subvenciones correspondientes a los dos planes de empleo. "No existe coordinación ni liderazgo en los servicios municipales y eso es un problema exclusivo de la falta de interés general por parte del equipo de Gobierno de Izquierda Unida", ha señalado el portavoz de la formación. "La culpa no es de los funcionarios, sino de los concejales de un equipo agotado y sin ganas de seguir", ha manifestado el concejal de la oposición, que ha afeado la falta de información proporcionada desde Alcaldía. La razón para la pérdida de estas dos subvenciones se encuentra en el incumplimiento de las bases de la convocatoria. Concretamente, en los plazos para formalizar los contratos. "El equipo de Gobierno es el que no ha cumplido a la hora de dar de alta a los trabajadores antes de la fecha marcada, lo que ha obligado a reintegrar el dinero", ha señalado López de la Parte. Al respecto, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular ha mostrado su preocupación por si situaciones similares se están produciendo en la gestión de los fondos europeos. Para evitar esa falta de información sobre estos planes, así como proyectos y obras, el Partido Popular ha propuesto la creación de una comisión informativa encargada de aportar datos a todos los grupos sobre los citados asuntos. "Creemos que es un compromiso que se debe adquirir de cara a la próxima Corporación Municipal", ha apuntado el concejal Víctor López de la Parte. La denuncia ha encontrado rápida respuesta por parte de Izquierda Unida. La concejala de Personal, Laura Rivera, ha señalado que la pérdida de la subvención corresponde a una "interpretación técnica y no política de las bases de la convocatoria" y ha acusado directamente a la Consejería de Empleo, en manos de Mariano Veganzones, de Vox, de "obrar a mala fe con el Ayuntamiento de Zamora". Rivera ha señalado que el motivo de reclamo del reintegro se basa en "una errónea interpretación de la norma" por parte del Consistorio, que "formalizó los contratos un día más tarde de lo que fijaba la Junta, sin que eso impidiese que los trabajadores hayan estado empleados 180 días en un caso y 365 días en otro, cumpliéndose el fondo y el objetivo de los planes". A juicio de la concejala, la posición del Ayuntamiento de Zamora está avalada por el servicio de Personal y por los servicios jurídicos municipales, que ya han recurrido la resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para conseguir recuperar el montante perdido.