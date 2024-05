El CD Villaralbo B se impone al CD Camarzana en un intenso partido de fútbol provincial

El Villaralbo “B” consiguió una trabajada victoria ante el CD Camarzana en un partido que, pese a que los dos equipos presentaron numerosas bajas, fue intenso, con dos planteles mostrando diferentes modelos de juego.

Los villaralbinos se adueñaron del balón desde los primeros compases, y pusieron cerco a la portería de Uña con un juego de posesión buscando abrir la defensa de Camarzana. Enfrente, con la consigna clara de buscar contraataques para sorprender a los locales, los visitantes presentaron un bloque medio bajo que daría sus frutos tras un error en cadena del conjunto azulón, que permitió a Denis plantarse solo ante Fer, y adelantar a su equipo en el primer acercamiento visitante al área rival.

La reacción villaralbina no se hizo esperar ante un rival que regaló la pelota pero que se mantuvo bien asentado en su campo. Martín, solo ante Uña tuvo el empate, pero su lanzamiento salió cerca del poste. Poco después, con el meta visitante ya batido, Marcos B. envió el balón al travesaño en una ocasión clara para conseguir la igualada. Los locales dominaban el juego, y arrinconaban a los de Camarzana que achicaban los espacios, y defendían su renta, aunque sí tuvieron dos opciones sancionadas con fuera de juego. Poco antes del descanso, los locales pidieron penalti por una acción de los de Tera, que el colegiado no consideró como tal.

CD Camarzana / cedida

En el arranque de la segunda mitad, una falta del Camarzana, que los visitantes reclamaron fuera del área, significó el penalti que daría la igualada a los locales y que fue muy protestada por el cuadro foráneo al considerarlo un error del colegiado. David ejecutaría, y transformaría en gol la pena máxima.

Con el empate en el marcador, los locales buscaban el segundo. José falló el segundo para los villaralbinos, y Denis veía como Fer le ganaba la partida en un mano a mano tras una buena contra. El Villaralbo dominaba el juego, y una buena triangulación, con un gran pase de José sobre Marcos B. permitía al atacante azulón plantarse sólo ante Uña, y batirle en su salida poniendo en ventaja a los locales.

Marcos B. de nuevo, recibía un pase de David y veía como su segundo gol no subiría al marcador, al señalar el colegiado otro polémico fuera de juego. También los visitantes reclamaron que no era fuera de juego una acción, en la que Denis se disponía a recibir solo, aunque lejos del área local. Oterino, tuvo la última ocasión del encuentro para igualar un marcador que no se movió, dejando al Villaralbo B con los tres puntos de un disputado y gran encuentro, y afianzado en el quinto puesto, teniendo a tiro el tercer escalón de la tabla, mientras que los del Tera se sitúan sextos.