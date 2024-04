Saulo Hernández, técnico del CB Zamora Enamora: "Por ganar la ida no lo tendremos fácil en casa"

Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Enamora, señalaba al término del encuentro que si bien su equipo parte con una renta de nueve puntos tras ganar ayer en Cartagena, la lucha por el ascenso a LEB Oro sigue abierta y será "muy duro" volver a ganar al campeón del Este. "Nos tocará luchar a muerte", señaló tras analizar el triunfo del encuentro de ida.

"La principal sensación que me deja el encuentro es que nos ha tocado hacer un esfuerzo extraordinario por parte de todos para conseguir competir y ganar donde nuestro rival solo había perdido un partido en todo el curso y en el último minuto", comentaba el técnico, añadiendo: "el rival ha demostrado su calidad y su competitividad, más cuando estaban abajo y con el apoyo de su afición ha luchado hasta el final. Ahora nos quedan cuarenta minutos para ver si llegamos con la posibilidad de competir por ascender".

En cuanto a la clave del encuentro, Saulo Hernández reafirmó lo dicho antes del choque y apuntó que "la defensa es la razón de que ambos equipos estemos en esta final", sobresaliendo ayer el trabajo azulón en ese aspecto. "Era complicado pensar en guarismos altos y nos hemos mantenido firmes, no podía haber otra clave que esa", señaló, destacando también el partido en ataque de Kevin Buckigham: "ha estado fantástico, lo ha visto todo el mundo. Ha tenido acierto en ataque y capacidad defensiva con esfuerzo constante, apareció cuando se le necesitaba"

La afición zamorana no paró de animar en Cartagena ni un segundo. | Loyola Pérez de Villegas / C. J. T.

.

En cuanto a la renta de nueve puntos, el entrenador afirmó que no le duele ese número pese a haber ganado de 18 en algunos tramos del duelo. "No pienso en eso porque, ahora, es muy fácil pensar así con el resultado final en la mano. Creo que esa diferencia es la media de lo que ha ocurrido en los 40 minutos y, si bien en algunos tramos ganamos de más, en otros no estuvimos tan acertados. Lo importante es que esos nueve puntos nos hacen seguir vivos en la final, que era lo que queríamos, no perder hoy aquí toda opción".

Por último, y de cara al duelo de Zamora, Saulo aseguró que "se hará scouting para ajustar detalles" esta semana, pero lo que realmente necesita el equipo es "a toda la afición volcada desde el primer minutos como Cartagena la tuvo hoy porque va a ser muy difícil subir". "No hay que equivocarse, sacar el partido fuera de casa no hará más fácil ganar el sábado. Nos tocará luchar a muerte para llegar al minuto 40 con opciones", concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo