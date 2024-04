Odilo FC Cartagena - CB Zamora Enamora: primer asalto por el sueño de ascender a LEB Oro

El CB Zamora Enamora arranca hoy (20.00 horas) la disputa de la Gran Final entre campeones de LEB Plata en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Un escenario donde buscará un resultado positivo que le permita seguir soñando con el ascenso a LEB Oro ante su afición dentro de siete días. Un desafío más a completar dentro de una temporada histórica de los zamoranos que, para ello, deberán superar a un Odilo FC Cartagena que llega con ganas de revancha y la ilusión por las nubes.

Si bien tanto los zamoranos como los murcianos han firmado una temporada para el recuerdo y como campeones de sus respectivas conferencias deberían disfrutar ya de las mieles del ascenso de categoría, el salto a LEB Oro se vende caro. Pese a sus indiscutibles méritos, solo uno de ellos podrá ganar esta Gran Final de LEB Plata y lograr así el premio a toda una temporada. Una recompensa que se dirimirá tras 80 minutos de juego, teniendo lugar hoy en Cartagena los primeros 40.

El CB Zamora Enamora es, tras el cierre de la liga regular, favorito en muchas de las quinielas. Se lo ha ganado, pero ni Saulo Hernández ni su equipo afrontan con dicha vitola el encuentro. Ni siquiera tras saldar con victoria el último precedente entre ambos conjuntos con motivo de una Copa LEB Plata que Jacob Round elevó a los cielos en invierno.

Un oponente cargado de talento y líder de la liga en varias estadísticas

A nadie se le escapa el talento con el que cuenta Odilo FC Cartagena y la lista de nombres que componen una plantilla diseñada para pelear por el ascenso. Comenzando por su técnico, Jordi Juste, quien disputa por tercera temporada esta lucha a doble partido. El estratega detrás de un roster con figuras de la talla de Jordan Rodgers (que fue baja en Zamora), Alejandro Jordá, Ab Garuba, Juan Pedro Jiménez y, por supuesto, Gerard Blat.

Así lo señalaba Saulo, "fan de Juste", en las horas previas al choque destacando que los murcianos "han cambiado poco porque siguen siendo un equipo increíble". "Han sido el primer equipo en tiros de campo lanzados de liga regular, el que más rebotes ofensivos coge y el que más balones roba. Solo con eso, entiendes por qué han quedado primeros en un grupo tan competitivo como el Este. Siguen en la extraordinaria línea que estaban cuando nos cruzamos en la Copa LEB Plata", analizó el técnico, recordando la dificultad que se encontraron los suyos para hacerse con aquel trofeo, teniendo que disputar hasta dos prórrogas para ser campeón.

El CB Zamora Enamora espera, por tanto, a un adversario de gran talla. Un contendiente que, además, en las últimas fechas se ha reforzado con la llegada del pívot Seydou Aboubacar cuyos centímetros y envergadura podrían tener gran relevancia en la contienda.

Saulo Hernández da indicaciones a sus hombres en un entrenamiento. | / Carlos Toyos

El Odilo FC Cartagena se plantea pues como un conjunto que defiende con ahínco y busca un ritmo alto de juego para hundir a base de puntos a su rival. Un juego que los zamoranos tratarán de contrarrestar como lo hicieron meses atrás, pero esta vez en un escenario con ambiente favorable a su oponente. Y es que, con una Fan Zone en la que habrá cerveza gratis para los aficionados, se espera un gran apoyo para los cartageneros de cara al primer duelo por subir a LEB Oro.

Gestionar las emociones y defender a gran nivel será clave

El factor cancha, sin embargo, es algo que por fortuna el CB Zamora Enamora ha manejado bien esta temporada. Se ha mantenido invicto lejos del Ángel Nieto, condición que buscará mantener manejando con soltura el aspecto mental que conlleva un encuentro como este. "Hay que gestionar las emociones", recordaba Saulo Hernández, quien pese a querer "hablar solo de este partido", sabe que en 80 minutos "quien maneje mejor los diferentes momentos y marcadores que se darán, tendrá mucho ganado".

Para ello, el técnico zamorano aspira a que todos sus hombres mantengan su buen hacer bajo el aro propio esta tarde. "Tenemos que ir muy concentrados en parar, que nuestras normas defensivas no dejen a Cartagena entrar en ebullición", afirmaba Hernández, sabedor de la importancia de no permitir segundas jugadas a su oponente y de intentar llevar el duelo a jugadas largas y escasas contras. "El ataque gana partidos, la defensa campeonatos", recordaba el entrenador, confiando que también se deje notar tanto la vuelta de Traoré como los fichajes de Hustak y Kalinicenko, que no estuvieron en la Copa LEB Plata.

Los tres tienen opciones de marcar diferencias hoy en Cartagena, a donde el CB Zamora Enamora acude sin bajas conocidas y con el respaldo de cien aficionados que se desplazarán en sus vehículos para vivir el primer combate por un sueño impensable tiempo atrás, el ascenso a LEB Oro.

