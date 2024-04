Kevin Buckingham, jugador del CB Zamora Enamora: "El vestuario está entusiasmado y con ganas de jugar"

Kevin Buckingham, jugador del CB Zamora Enamora, señaló hoy en rueda de prensa que la formación zamorana se encuentra realmente "entusiasmada" y con muchas ganas de iniciar la gran Final de Campeones de LEB Plata en busca de un ascenso de categoría que peleará contra Odilo Cartagena. Una eliminatoria que sabe "va a ser muy difícil" pero a la que cree que su equipo llega "preparado".

"Es increíble, realmente. Echas la vista atrás y ves cómo ha ido todo el año, estando en la primera posición y llegas a pelear por la final, cómo el equipo ha sido siempre tan competitivo y ahora afronta el partido más importante del año con la posibilidad de hacer algo enorme. Es algo que impresiona, pero sobre todo es más ilusionante que cualquier otra cosa", explicaba Buckingham sobre sus sensaciones antes de arrancar la gran final a doble partido en suelo murciano.

El jugador texano señalaba que, dentro del equipo de Saulo Hernández, la semana está siendo especial y que todos y cada uno de los jugadores está emocionado y se nota en el día a día. Una emoción que espera salga a la luz en la pista frente a Odoi Cartagena. "Todo el mundo está muy entusiasmado, y eso es una forma muy sencilla de describirlo. Todos tenemos como una especie de fuego interior, que quema por lo mucho que queremos ganar este partido y lo llevamos a los entrenamientos, lo que hace que salten las chispas. Puede que esa emoción parezca a veces nerviosismo y que entrenando estemos muy tensos... pero ese fuego de todos se unirá pronto en una gran explosión a la hora del partido en estas dos semanas", comentaba Buckingham tratando de explicar lo que se vive en el vestuario.

Plena confianza para afronta el duelo bien centrados

En cuanto a qué posibilidades tiene el CB Zamora Enamora en su duelo por el ascenso y qué posibilidades tiene su rival, el jugador no quiso mojarse demasiado y habló más de la confianza con la que afronta el envite. De cómo se centra en generar buenas sensaciones, pensando en cosas que puede controlar dentro del partido para no dar opción a su rival. "En verdad, es imposible de decir que posibilidades tenemos cada equipo, pero en nuestras mentes sí puedes tener el control de lo que va a ocurrir en el partido y, ahí, debemos pensar que todas las opciones están en nuestra mano. Obviamente, no tenemos ningún control sobre el rival o el marcador que pueda darse en el partido y Cartagena es un gran equipo, pero en nuestras cabezas tenemos que ir choque con la confianza de que vamos a ganar el partido, que la balanza está completamente desequilibrada a nuestro favor", comentó el pívot americano.

"Ese partido frente a Cartagena fue, sin duda, el más complicado que hemos disputado hasta la fecha en la temporada. Nunca hemos ido a la prórroga en liga y, en aquella ocasión en la Copa LEB Plata, jugamos nada menos que dos. Fue un partido de 50 minutos y, ahora, más o menos, vamos a disputar un encuentro de 80 minutos. Por ello, con ese precedente en mente, sabemos que va a ser muy difícil", indicaba Buckingham, añadiendo: "obviamente, hemos visto mucho vídeo y entrenado durante mucho tiempo para estudiar sus fortalezas en ataque y defensa. Así que, creo que vamos preparados".