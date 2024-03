Estreno con derrota en casa para el Zamora RC en la Copa

El Zamora Rugby Club debutó con una derrota en una nueva edición de la Copa de Castilla y León sénior masculina de rugby. Una competición que abrió el pasado domingo en la Ciudad Deportiva frente a León RC con un partido de alto nivel que acabó con 14-31 en el marcador.

El "Quince del Carnero" tenía ante sí un difícil compromiso para abrir la competición tras sufrir el aplazamiento de su partido correspondiente a la primera jornada del trofeo copero. Los zamoranos recibían a un León Rugby Club que acabó la Liga Asisa en quinta posición y se perfila como uno de los grandes favoritos para alzarse con el título a mediados de abril.

Pese a la entidad del rival, el Zamora Rugby Club no se dejó intimidar y ofreció gran resistencia, peleando de tú a tú por el óvalo y tratando de buscarle las cosquillas a un adversario que, finalmente, se mostró superior sobre el verde haciéndose con la victoria. Un resultado que no empaña la buena actuación de los locales, que piensan ya en su próximo compromiso para escalar posiciones en una clasificación que sigue liderando "El Salvador C" pese a su derrota a manos del Salamanca RC. Un primer clasificado que es el siguiente contendiente del "Quince del Carnero".