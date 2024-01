El Balonmano Zamora Enamora sufrió un serio correctivo en su visita a tierras alicantinas, donde Eón Horneo Alicante impuso su superioridad desde el inicio pese a todos los esfuerzos del equipo de Diego Soto, que no bajó los brazos en ningún momento. Comenzó el encuentro con dos equipos nerviosos que no conseguían acertar en sus decisiones. Eón Horneo Alicante intentaba marcar el ritmo del partido pero se topaba una y otra vez con la defensa de un Zamora Enamora que sabía que no podía dar ni la mas mínima opción a su rival si quería tener alguna opción de ganar el encuentro. Sin embargo, el buen trabajo defensivo de los zamoranos no tenía continuidad en ataque, donde la precipitación castigaba a los de Diego Soto, que tampoco conseguían marcar. Tampoco Krimer se lo ponía fácil a los pistacho cuando estos conseguían templar nervios. Así las cosas, los primeros cuatro minutos de partido se saldaban con un empate a cero en el luminoso. Conseguían los locales romper la sequía anotadora en el minuto 5, justo antes de que los zamoranos se quedasen en inferioridad numérica por la exclusión de Peinado. No desaprovecharon los alicantinos la circunstancia y el conjunto local conseguía anotar dos nuevos goles que colocaban el 3-0 en el marcador.

El primer gol de los zamoranos no llegó hasta el minuto 7 de mano de Iago Costas, devolviendo la esperanza a los "Guerreros de Viriato" que, sin embargo, volvían a ver cómo una exclusión cortaba su intento de reacción con el 5-3 en el marcador (minuto 11). Esta vez, sin embargo, los de Diego Soto supieron mantener la intensidad en defensa para salir de la inferioridad todavía con ´solo´ dos goles de desventaja (7-5). El partido tenía mucho ritmo y las idas y venidas se sucedían. Sin embargo, una buena parada de Krimer y un contragolpe letal de Eón Horneo Alicante permitía a los locales abrir un poco más la brecha y colocar el 10-6 en el marcador a falta de poco más de 13 minutos para el descanso, obligando al técnico de los zamoranos a pedir tiempo muerto. A la vuelta, la diferencia alcanzó una máxima de cinco goles (11-6), aunque una vez más Zamora Enamora conseguía resurgir de sus cenizas y recortar hasta los cuatro goles (11-7). La segunda exclusión de Peinado, sin embargo, costaba la reacción de los de Soto, que volvían muy pronto a verse de nuevo a seis goles de su rival (14-8, minuto 28). Lo intentaron todo los zamoranos, pero Eón Horneo Alicante maniató el ataque de su rival con un excelente trabajo defensivo y un Krimer muy acertado bajo los palos que hizo que con el 14-8 se llegase al descanso. Probaban los zamoranos con un cambio en la portería en la segunda mitad, aunque poco podía hacer el meta zamorano para evitar que el 15-8 subiese al marcador. Lo cierto es que la presión defensiva de los zamoranos dio resultado durante los primeros dos minutos de la reanudación pero al final, un Alicante con muchos más recursos conseguía romperla y elevar la ventaja local hasta los siete goles. Eón Horneo Alicante seguía marcando el ritmo del partido, manejando a la perfección su ventaja en el electrónico y defendiendo con uñas y dientes ante un Zamora Enamora que tenía muchos problemas para encarar la puerta contraria y acababa una y otra vez perdiendo el balón, cayendo en el pasivo, y en definitiva sucumbiendo ante un rival que no daba tregua. Los de Fernando Latorre tenían el partido donde querían y desde los siete metros conseguían colocar el 16-8. También desde esa distancia llegaba el primer gol de los zamoranos en esta segunda mitad de la mano de Cubillas (16-9). A partir de ahí el partido se abrió, y se volvió de ida y vuelta, lo que no jugaba precisamente a favor de los zamoranos, que veían como Eón Horneo Alicante, mucho mas acertado, conseguía elevar su renta hasta los 9 goles cuando se cumplía le minuto 43 de juego (20-11). Trató Zamora Enamora de cambiar la dinámica asumiendo mas riesgos en ataque, pero lo que sucedió fue todo lo contrario y el equipo local aprovechó los espacios para escaparse hasta el 24-11 y dejar el encuentro prácticamente sentenciado cuando faltaban seis minutos para la conclusión. Paraba el partido el técnico de los zamoranos para tratar al menos que la cosa no fuese a mayores, aunque los suyos ya no consiguieron enjugar diferencias. Eón Horneo Alicante: Krimer, Alberto González (2), David Jiménez (2), Salgado (2), Santiago Mosquera (7), Martín Ariel (2), Xabier Barreto. También jugaron: Martín Ariel, Karlos Rubio (1), Gabriel Navarro (4), Jorge Broto (p), Oriol Blanco (1), Julen Urruzola (1), Didac Talens (1), Matheus (2), Melero, Jerónimo Cartagena (2). BM Zamora Enamora: Víctor Doval, Iago Costas (3), Guillermo García (1), Medina (1), Rafael Paulo (4), Peinado (1), Jorge Martín. También jugaron: Fernando Ruiz (1), Pablo Cubillas (1), Marco Torres (1), Hugo Corrales (1), Darío Torres, Carlos López, Agustín Forlino (p), Sergio Casares. PARCIALES: 2-0 (5’); 5-2 (10’); 8-5 (15’); 12-7 (20’); 13-8 (25’); 14-8 (descanso); 16-8 (35’); 18-10 (40’); 20-11 (45’); 22-11 (50’); 24-12 (55’); 27-14 (final). ÁRBITROS: Óscar García Camino y Alfredo Arcos Adeva (Colegio madrileño). EXCLUSIONES: Urruzola; Peinado (2), García Carballo. PABELLÓN: Hermano Felicisimo Ruiz. 300 espectadores.