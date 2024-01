Víctor Doval, portero del Balonmano Zamora Enamora, señaló hoy en rueda de prensa que los "Guerreros de Viriato" han vuelto al trabajo "con seriedad" y encaran el partido frente a EON Horneo Alicante "sin nada que perder"; con la voluntad de hacerlo "lo mejor posible".

El guardameta gallego afirmó que el equipo, pese a las cinco bajas que realizó el año pasado, se encuentra "bien" y con buena moral. "Estamos bien, estamos entrenando con seriedad y, si bien es cierto que se han ido jugadores, con chicos de la cantera y el filial completamos las sesiones", comentó Doval, asegurando que los jugadores de la base "son jóvenes, tienen ganas de hacerlo bien y mucho que mejorar, como todos" pero están sumando al equipo, que es lo que hace falta dada la situación pistacho.

En cuanto a su nueva pareja bajo palos, Agustín Forlino, Doval comentó que la relación con el primer fichaje invernal del Balonmano Zamora Enamora es "buena". "Nos estamos conociendo poco a poco", indicó, dando a entender que será una competencia sana como siempre ha tenido con sus anteriores compañeros.

Un parón que "ha venido bien"

Por lo que respecta a las sensaciones del cuadro pistacho, el portero comentó que "las navidades han venido bien" al grupo porque "el descanso siempre viene bien", aunque no denota diferencias grandes respecto al estado anímico previo al parón. "No es que antes tuviéramos desánimo, pero ahora estamos bien. No creo que haya diferencia en ese sentido", analizó Doval.

Sobre el rival de este fin de semana, EON Horneo Alicante, el gallego destacó que al BM Zamora Enamora le espera un "partido difícil", pero no más que el resto pues "todos los equipos son fuertes en la liga". "Es un encuentro duro porque jugamos fuera de casa y son un buen equipo, con gente del año pasado y chicos jóvenes que han incorporado", afirmó, apostillando: "será un rival complicado".

Un adversario que, junto a Meridiano Antequera, marca una reentrada a la liga con dos partidos fuera de casa para el cuadro pistacho. Un desafío que los "Guerreros de Viriato" afrontan sin miedo. "No cabe duda, es un desafío, pero es lo que es. Ahora mismo, tampoco tenemos nada que perder. Vamos a intentar hacer lo mejor posible y tirar hacia delante", subrayó el cancerbero.