El Ríver no descarta algún fichaje para ganar gol

Le está costando, pero el Ríver Zamora de Segunda División Femenina de fútbol sala comienza a tomarle la medida a la categoría en la que debuta esta temporada. Este mejoría está quedando patente en la buena imagen que el equipo está mostrando en las últimas jornadas, independientemente del resultado final de los partidos, y especialmente quedó patente el pasado sábado con la brillante victora por 4-2 ante un rival de mitad de la tabla como es el Cidade de As Burgas.

El entrenador del River, Pablo Rivas, no dudó en reconocer tras la victoria frente al equipo de Ourense que "hemos empezado muy bien en el partido y lo necesitábamos. Habíamos hablado durante la semana anterior que pasaba el tren de la salvación y si perdíamos, le empezábamo a decir adiós a la salvación porque estamos casi al final de la primera vuelta y este rival directo se te distanciaba a nueve puntos. Era muy importante ganar porque además, tenemos un partido menos que el resto de rivales y ese partido lo jugamos este viernes. Tenemos que cambiar la dinámica fuera de casa que es la principal losa que estamos teniendo esta temporada".

Rivas reconoce que su equipo mejoró sensiblemente contra el Cidade de As Burgas, en el acierto que le ha faltado muchas veces: "Yo creo que hemos sido ese equipo que hemos visto otras veces aquí en los partidos en casa muy sólido en defensa, pero hoy hemos robado con criterio, hemos tenido el balón, hemos tenido la paciencia de echar el balón al segundo palo y que lo meta la compañera, y ahí ha estado la clave. Hemos hecho un muy buen partido en la primera parte, en la segunda, nos hemos embarullado un poco, hemos entrado en el juego del correcalles y no hemos sabido llevar el partido a nuestro terreno que era tener la bola para que corriese el tiempo. Nos ha costado y hemos sufrido al final un poco más de la cuenta".

El entrenador del Ríver explicó asimismo que "nuestro equipo no tiene una figura sobresaliente por la que pase todo el juego y que sea determinante como puede haber en otros equipos. Nosotras todo lo fundamentamos en el juego colectivo y cuando estamos enchugadas y puedo contar con casi todas las jugadoras, subimos y damos un buen nivel. Creo que esta victoria nos va a servir para coger confianza, para creérnos lo, para terminar de creérnos que quedan dos partidos para finalizar la primera vuelta y podemos engancharnos al tren de la salvación y nos podemos salvar".

Al Ríver le queda por jugar contra muchos rivales directos en el Ángel Nieto y si somos capaces de hacernos fuertes en casa, como parece que estamos consiguiendo, lograremos nuestro objetivo".

El club no renuncia a poder conseguir algún refuerzo pero, según el entrenador, "el mercado está muy complicado, y traer algo que no sepas con certeza que va a mejorar lo que ya tienes, no servirá para nada. Siempre lo he dicho que las trece jugadoras que tengo son luchadoras, son trece guerreras, se dejan todo en la pista. Y es lo que quiero, gente que luche, gente que bregue, y si podemos encontrar algún refuerzo que nos de ese punto de calidad de cara al gol, nos vendría muy bien", concluyó.