María Prieto O’Mullony y el resto de la selección española afrontan esta tarde, a partir de las 18.00 horas, el partido más importante para ellas hasta ahora en el Mundial de balonmano. Una contienda que mide a las "Guerreras" con el combinado de Brasil, actual líder de su grupo.

Los dos conjuntos llegan a este último envite de la primera fase sin haber encajado derrota alguna después de superar a Kazajistán y Ucrania en las jornadas previas. Dos victorias que hacen del partido de hoy crucial para los intereses del plantel de Ambros Martín y su oponente pues, los puntos en juego esta tarde, se añadirán al casillero del ganador en la "main-round" para la que ambos están clasificados.

Brasil llega a este partido habiendo mostrado un gran potencial ofensivo, desenvolviéndose mejor que una España que tardó en carburar en el día de su debut y que pasó más apuros de los previstos en la segunda fecha. Circunstancias que dejaron a las “Guerreras” con peor golaveraje que las cariocas, valiéndoles a estas últimas el empate hoy para asegurarse el liderato y pasar a la siguiente fase con más puntos. Una recompensa a la que se añadiría, además, contar con un mejor calendario a corto plazo.

Tras sufrir más de lo previsto ante Ucrania, se espera que España adopte una actitud agresiva ante Brasil. Las "Guerreras" deberán saltar a la pista mostrando mayor fluidez en ataque y una mayor potencia de fuego desde el exterior, a lo que podría contribuir Omu y su potente lanzamiento.

La gran duda hoy para España está en el extremo derecho. Y si bien Ambrós Martín puede realizar variaciones en su siete inicial con la entrada de Silvia Arderius, la principal preocupación es el estado de Maitane Etxeberría. La jugadora de Bera Bera sufrió un golpe ante Ucrania y no pudo acabar el último partido, por lo que podría no estar disponible o no partir de inicio, dejando su lugar a Paulina Pérez Bufort.