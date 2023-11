David Movilla, entrenador del Zamora CF, ha recriminado a la Federación Española el haber prohibido al Zamora adelantar al viernes el partido contra el Vetusta para ganar tiempo de descanso antes de jugar contra el Racing, cuando ya había un acuerdo con el Oviedo: «El cambio de fecha del partido contra el Villarreal ha sido un gran traspiés, teníamos previsto para el miércoles realizar una sesión de trabajo condicional que hicimos a la mañana y que no hubiésemos hecho. El sorteo ha sido diez días después de lo que iba a ser por los partidos aplazados, y el nuestro lo jugaremos dos semanas antes de lo que esperábamos. Son 25 días menos de tiempo para preparar un partido de esta índole».

Movilla recordó que Juanan y Julen Castañeda tampoco tendrán tiempo para recuperarse de sus lesiones. El entrenador del Zamora desveló que antes de jugar contra el Racing de Santander, alcanzaron un acuerdo con el Oviedo para adelantar al viernes el encuentro contra el Vetusta para ganar un día de preparación, «y fue la Federación la que lo prohibió alegando un agravio con el Racing de Santander porque íbamos a tener un día más que ellos para prepararlo. A mí nunca me ha pasado ésto y he jugado partidos de Copa y ha habido estas situaciones. Nos sorprendió porque, estando los dos de acuerdo, no nos facilitaron jugar el viernes alegando que teníamos un día más de descanso para preparar ese partido contra un equipo de Segunda División. Bueno, pues ahora, el Villarreal tiene diez días para preparar una eliminatoria ya que no tiene partido previo. Nosotros tenemos tres días y nosotros somos los de Segunda RFEF. Nosotros optamos todos los equipos de estas categorías tenemos 16 fichas senior y los equipos de Primera tienen 25 podemos. Evidentemente el Villarreal tiene un partido Copa y hay que jugar en esta fecha, lo aceptamos como tal, pero sí nos sorprende que ahora, el rival tiene diez días. No vamos a añadir además lo del cambio entrenador porque no vamos a tener referencias competitivas, etc.».

«A partir de ahí, a este equipo le gustan los retos y cuando llegue a la semana que viene después de la Gimnástica valoraremos como nos lo vamos a plantear porque ahora toda nuestra energía después de nuestra sorpresa, nuestros cambios de planificación etc., estamos con los cinco sentidos puestos en lo que tenemos en Torrelavega».