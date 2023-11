El Racing no hará concesiones en la Copa

El Zamora CF pondrá hoy en valor el altísimo rendimiento que está alcanzando en la Liga frente a un rival que milita dos categorías por encima, un Racing de Santander que llegará al Ruta de la Plata esta tarde (17.30 horas) con todos sus jugadores disponibles y no parece dispuesto a regalar nada en la Copa del Rey. José Alberto, que en el último entrenamiento previo al debut copero pudo contar con toda su plantilla, ha convocado a 22 futbolistas, el máximo que se puede citar en el torneo del KO. Así, Germán es el único jugador verdiblanco que no formará parte de la expedición que viajará a Zamora.

El partido ha despertado una gran espectación y se espera que sean bastantes los seguidores cántabros que viajen a Zamora aprovechando la festividad de Todos los Santos, tal vez medio millar. De hecho, a día de ayer eran ya 2.500 las entradas que había dispensado ya el club rojiblanco, lo que hace esperar para esta tarde más de tres mil personas, una entrada que hace meses que no se alcanzan en el municipal zamorano.

Será el enfrentamiento entre una delantera temible, como es la del Racing de Santander, frente a un Zamora que destaca por su poder defensivo, como lo demuestra el que haya mantenido a cero en ocho de los partidos jugados en la Liga.

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto, ha asegurado que le dan "importancia" al partido de Copa del Rey ante el Zamora porque se habían acostumbrado a ganar y quieren seguir siendo un equipo "ganador" pese a la última derrota en liga frente al Racing de Ferrol.

Aunque no ha querido adelantar nada sobre el once que presentará en Zamora, José Alberto ha avanzado en la rueda de prensa al partido de Copa que este torneo es "una oportunidad para que los jugadores que están teniendo menos minutos se puedan reivindicar", por lo que habrá bastantes cambios en la alineación. "Queremos ver un equipo con hambre y jugadores que quieran más", ha manifestado el técnico verdiblanco, que no considera que el encuentro sea "un marrón" para los futbolistas menos habituales. "Lo veo como una oportunidad para ellos, no como un marrón, quien lo vea así estará alejándose más de la titularidad", ha añadido.

Sin embargo, José Alberto ha mostrado su disconformidad por el formato del torneo, ya que en su juicio penaliza más a los equipos de Segunda y ha abogado porque sea un "sorteo puro, como en Inglaterra".

Así, el entrenador del Racing considera que la Copa sería "más seguida y atractiva para el espectador" si la competición se desarrollase de esta forma, "desde la primera hasta la última eliminatoria y a un solo partido".

Por último, respecto a su rival de esta tarde, José Alberto ha advertido que llevan dos días analizándolo y ha destacado que es "un equipo de los de Segunda B de antes, del grupo vasco, muy directo, que transita bien y en campo rival intenta sacar mucho centro lateral y acciones a balón parado".

Al contrario que su colega santanderino, David Movilla no quiso realizar ayer ningún tipo de declaración, por lo que resulta difícil descubrir cuáles son sus propósitos para el partido contra el Racing de Santander, aunque también parece lógico que el técnico rojiblanco de minutos a varios jugadores que han jugado poco hasta el momento en la Liga.

La rotunda victoria del pasado domingo contra el Vetusta ha dado un importante empujón de moral a los rojiblancos que llevaban dos jornadas sin ganar, pero sorprender al Racing no será sencillo porque cuenta con una gran delantera que posee una gran facilidad goleadora.