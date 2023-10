Daniil Shelist, jugador del CB Zamora Enamora, señaló hoy en rueda de prensa que la buena marcha del conjunto zamorano es "para estar contentos" y que su equipo tratará de alargar el gran inicio liguero en Ponferrada en un duelo en el que tendrán "muchas posibilidades" si demuestran la mejoría experimentada desde pretemporada hasta ahora. Una evolución que se ha dado gracias a poner "la defensa" como prioridad absoluta en el día a día.

"Es un gran inicio, estamos contentos. Aunque nos preocupamos bastante en la semana del estreno por los entrenamientos, pero hemos podido mantener el nivel y empezar con un 3-0 fruto de las ganas con las que vamos a los partidos", comentaba Shelist sobre el gran arranque de un CB Zamora Enamora que se mide este fin de semana por tercera vez a Clínica Ponferrada. Una circunstancia que le hace ver el partido como una prueba para medir el progreso del grupo: "Ya que nos enfrentamos a ellos en pretemporada dos veces, compitiendo por un título, es un regreso a ese momento para ver qué equipo ha mejorado más y solventado sus fallos en este último mes desde que nos enfrentamos. Creo que, si hacemos las cosas al nivel actual, demostrando lo que hemos mejorado, tendremos posibilidades".

En cuanto a ese crecimiento, el jugador del CB Zamora Enamora no tuvo dudas en afirmar que, por ahora, donde más brilla el segundo clasificado es bajo su propio aro. "Sin duda, la defensa destaca porque es nuestra prioridad, queremos dar la imagen de ser el mejor equipo defensor. Es donde ponemos el foco y, con muchos jugadores poniendo el 100%, ninguno podemos quedarnos atrás y no defender una acción durante el partido. Creo que todo el grupo pone el máximo atrás y, luego, en ataque ofrece lo que puede", explicaba Shelist, que es uno de los jugadores que más destaca dentro de la faceta defensiva dentro del equipo de Saulo Hernández pues "desde pequeño" es su punto fuerte. "Siempre me he considerado un jugador de trabajo sucio, de estar pegándome en la pintura y capturar rebotes. Empecé desde pequeño a hacer eso y me siento contento pudiendo aportar eso al equipo y ayudar a defender en tres posiciones diferentes durante los partidos. La idea es ofrecer lo máximo de mí al equipo", sentenció.