El exseleccionador femenino Jorge Vilda ha negado cualquier presión a la jugadora de la selección femenina Jenni Hermoso en relación con el beso en la boca que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales propinó a ésta durante entrega de trofeos del Mundial en Sidney.

En el mismo sentido ha declarado el director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, quien también compareció este martes ante el juez del caso Francisco de Jorge y ha entregado en el juzgado mensajes de WhatsApp que intercambió sobre lo ocurrido con otra jugadoras, confirman fuentes fiscales.

Vilda, destituido el pasado 5 de septiembre, guardó silencio a su llegada a la Audiencia Nacional, donde había sido citado en calidad de investigado en las supuestas presiones a la centrocampista para que ésta restara importancia a lo ocurrido. Hora y media después salió de la sede judicial sin hacer tampoco ninguna declaración.

Vilda fue citado como imputado tras las declaraciones ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 del hermano de Jennifer, Rafael Hermoso, y de Ana Ecube, una amiga personal de la jugadora. Concretamente, Rafael relató las maniobras que el exseleccionador realizó durante el vuelo de regreso de Australia para que su hermana restara públicamente importancia a lo ocurrido en el estadio.

Vilda, investigado por un presunto delito de coacciones, también fue señalado por la propia Hermoso durante la declaración ante la Fiscalía que dio lugar a la presentación de la querella, que se dirigió inicialmente contra Rubiales y ahora se extiende también Vilda, al director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera -igualmente citado este martes-, y al director de la Selección masculina, Albert Luque.

Sobre Vilda, la jugadora del Pachuca señaló expresamente, --según los vídeos de la declaración en Fiscalía emitidos por el programa 'Código 10' en Telecinco--: "Me dicen que (Vilda) lleva dando dos vueltas al avión para seguramente hablar con mi familia. Y pues (fue) a la tercera, porque mi hermano estaba dormido. Dicen que pasó una vez, pasó otra, hasta que ya le vio despierto y se puso a hablar con mi hermano. Ya me dijo ahí mi compañera Misa (Rodríguez) que estaba hablando Jorge con mi familia", aseguró ante la teniente fiscal del caso, Marta Durántez.

Hermoso se refirió a Rivera a lo largo de su relato en Fiscalía, concretamente en relación con la continuación de las presiones durante el viaje junto a sus compañeras para celebrar el triunfo de la selección en Ibiza."Nos vamos a Ibiza y el director de marketing, Rubén Rivera, me pasa el teléfono del de integridad, de Miguel Ángel Caba, para que diga la verdad, que el beso es una tontería, les pregunto si estoy obligada y me dice que sí, pero que no se va tardar nada. (...) Le digo que ya con el teléfono encendido ya le llamaré y el director de marketing me dice que me carga el teléfono. A los cinco minutos dice que me lo da. Y yo le digo que deje el teléfono."

A lo largo de su declaración, la futbolista ahonda en la falta de consentimiento, clave para la acusación por agresión. “En ningún momento fue consentido. No me sentí respetada, no se me respetó ni como jugadora ni como persona. Yo estaba viviendo algo histórico y pensé que algo así iba a acarrear consecuencias. Yo no hice nada para encontrarme con esa situación”, aseguró sobre lo vivido en la final de Sídney.

Declaraciones pendientes

Siguiendo el calendario fijado, el el magistrado interrogará el próximo 16 de octubre como investigado al director de la Selección masculina, Albert Luque. Más adelante, el 2 de noviembre, escuchará como testigos al seleccionador masculino Luis de la Fuente, al exdirector de Comunicación de la RFEF Pablo García Cuervo y al subdirector de Comunicación, Enrique Yunta, unas comparecencias que se han visto retrasadas -inicialmente les citó el próximo día 20- debido a problemas de agenda de la defensora de Rubiales. Por último, el juez ha citado el día 14 de noviembre al psicólogo de la selección femenina, Javier López Vallejo, al ex director de gabinete de Luis Rubiales, José María Timón, y al responsable de compliance de la selección, Javier Pujol.

La pasada semana 'El Español' publicó extractos de la declaración del propio Rubiales ante el magistrado, que se celebró el pasado 15 de septiembre. En esos audios Rubiales defiende que el beso fue una "muestra de afecto" que se produjo de forma "natural", a la luz de "millones de ojos" y que fue "con consentimiento". Rubiales, a preguntas del abogado de Hermoso, aseveró que se trataba de una "celebración totalmente extraordinaria", que preguntó a la jugadora antes de darle el beso y que ocurrió "con consentimiento".