El Euronics Caja Rural rozó con los dedos el título de liga en mayo, y ahora vuelve a la cancha con una plantilla más profesional, un nuevo equipo técnico liderado por Chema Sánchez y toda la ilusión para conseguir, por fin, lo que se les escapó en el último partido de la anterior temporada. Tras estrenarse con una victoria por 1-5 en Guijuelo, esta tarde reciben en casa a su bestia negra: el Tierra Castellana de Arévalo.

–¿Qué sensación les dejó el final de la pasada temporada?

–Un sabor bastante amargo, porque toda la temporada estuvimos arriba de la tabla. En la segunda vuelta el cambio de entrenador nos hizo bastante daño y fuimos perdiendo puntos. Después de ganar en abril al que al final fue el campeón y el que ascendió (CD San Cristóbal) llegamos a León pensando que íbamos a ganar el partido sin bajarnos del autobús, porque era un equipo que no se jugaba nada, y pinchamos. Nos lo jugábamos todo en la última jornada, en Arévalo, que es un equipo muy complicado de ganar en su casa. Llegamos muy tensionados y salió mal. El viaje de vuelta fue muy duro.

–Pero tocó sacudirse el polvo y ponerse a preparar la nueva temporada.

–Desde el día siguiente empezamos a reflexionar, a trabajar y a recomponer el equipo. A evaluar dónde estaban los errores y a buscar un nuevo entrenador. No es fácil en esta categoría fichar a un entrenador de la experiencia o de la forma de trabajar de Chema Sánchez.

–Tienen muchas esperanzas puestas en Chema Sánchez, que además viene de entrenar en una categoría superior.

–No tengo más que buenas palabras para Chema por su dedicación al equipo. Si no me hubiera encontrado con un entrenador como él, no sé si me hubieran quedado fuerzas para tirar para adelante y volver a intentar ascender. Chema nos ha devuelto la ilusión a todos para trabajar al máximo y configurar un buen equipo. Toca empezar a profesionalizar el club, y contar con un entrenador semiprofesional como él era el primer paso. Él tenía ofertas de equipos de superior categoría, y ha sido una suerte que haya creído en nuestro proyecto y decida venir aquí.

–¿Cómo se notará ese salto a la profesionalización?

–Por ejemplo, en la preparación física. Nuestro nuevo preparador físico, David Vila, ha hecho un gran trabajo este verano y creo que la preparación física se ha notado en la pretemporada y en la primera jornada de liga, en Guijuelo, donde rendimos muy bien en la segunda parte. También ha habido un incremento del presupuesto del club y un trabajo muy intenso, en coordinación con el entrenador, para fichar jugadores. No es fácil encontrar gente que se comprometa en Zamora, y mucho menos traer a jugadores de ciudades más grandes, pero contamos con tres de Salamanca, dos de Madrid, uno de Burgos... aunque nuestra base siguen siendo los jugadores zamoranos y por eso creemos que contar con una cantera es importantísimo. Hemos renovado el acuerdo de filialidad con el Racing, y Chema, que es un enamorado de la cantera, ya en Benavente ha permitido debutar a chavales muy jóvenes. Este año tenemos la suerte de haber sacado un equipo cadete regional con Juanjo como entrenador.

–¿Cuáles son las incorporaciones más destacables?

–Dani Gómez, que ha sido jugador profesional en la Segunda División; Isma, que es un jugador con muchísima proyección; Pablo Páramo, que el año pasado metió 30 goles para el Juventud FS en Segunda B; Juan Diego también hizo una temporada espectacular en el Albense; Dani Ratero, que lo hemos recuperado del Unionistas y es un cierre joven con un futuro increíble; Fer, porque es muy importante contar con un tercer portero al no tener equipo Juvenil, y Carlos, que lo hemos recuperado del River a última hora, le gusta mucho el proyecto y la profesionalidad de Chema. Quiero destacar también renovaciones de jugadores fundamentales como Molina, Velasco, Oli, Magui, Pablo, Mouce y los jóvenes Miguelito y Gago, que tienen una gran proyección.

–¿Cómo valora la pretemporada?

–Hemos hecho una pretemporada muy muy exigente, poniéndonos a prueba incluso con equipos muy superiores como el Móstoles, que juega en Segunda B y yo creo que va a estar entre los aspirantes a ascender a Segunda División. En Morales ganamos a Cistierna, que es un equipo que va a estar arriba de la tabla, ganamos al Villaquilambre, que también va a competir por los primeros puestos. Fue muy importante ganar en Segovia, en la cuna del fútbol sala, que es el Pedro Delgado, y solo perdimos en Móstoles, que como decía, tiene un equipazo. En Copa del Rey no ganamos pero fuimos muy competitivos contra el primer equipo de Unionistas, que es un equipo hecho para ascender a Segunda División.

–¿Cómo llegan al partido contra el Arévalo?

–Mucho mejor preparados que en mayo, con mucha fuerza y con ganas de ofrecerle a nuestra afición una victoria en el primer partido de liga en casa. Con ilusión, no con ánimo de revancha.

–¿Tiene el Euronics Caja Rural los ingredientes necesarios para conseguir el ascenso a Segunda B en 2024?.

–Los tenemos, pero la temporada es muy larga y pasarán muchas cosas. Vamos partido a partido. Los ingredientes los hemos puesto en la olla y ahora hace falta cocinarlos a fuego lento en una buena vitrocerámica de Euronics, que no es fácil. Que tengamos esos ingredientes también es mérito de todos nuestros patrocinadores y colaboradores, que cada vez son más y apuestan más por nuestro proyecto, con un especial agradecimiento a Caja Rural y a la Diputación de Zamora.

–¿Zamora mantiene la afición al fútbol sala gracias a su club?

–El día del partido del San Cristóbal metimos 1.200 personas y volvimos a ver un Ángel Nieto al completo y lleno de ilusión. Se merecían que les hubiéramos ofrecido el ascenso. Por ahora, en esta categoría, nos vale con el pabellón de la Diputación, caben unas 400 personas, y tenemos el Ángel Nieto para ocasiones especiales. Pero Zamora necesita otro pabellón más, uno nuevo: en el Ángel Nieto juegan muchos equipos y está saturado, el Camba está pidiendo una reforma, y nosotros entrenamos unos días en el Ángel Nieto, otros en la Diputación y otros en la Ciudad Deportiva. En pretemporada no teníamos pabellón y tuvimos que jugar en Morales. Afortunadamente su Ayuntamiento nos dio todas las facilidades.