La victoria española en el Mundial femenino de fútbol este domingo en Sídney ha dejado como cola una polémica durante la entrega de medallas y trofeo: el momento en que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, le ha plantado un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso.

Las jugadoras han ido pasando una por una por una pasarela donde estaban la reina Letizia, su hija la infanta Sofía, el presidente de la FIFA Infantino y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Cuando ha llegado el turno de la futbolista Jenni Hermoso, Rubiales ha cogido de la cara a la madrileña y le ha plantado un inesperado beso en la boca.

Rubiales le da un beso en la boca a Jennifer Hermoso 🤢🤮 pic.twitter.com/TLP6yZVj2j — Fiorella (@Fiorella_73) 20 de agosto de 2023

La imagen no ha tardado en viralizarse en las redes sociales y la propia jugadora se pronunció al respecto en el directo de Instagram que han hecho festejando la victoria: “¿Pero qué hago yo? No me ha gustado, eh”.

“Pero qué hago yo? No me ha gustado eh”



Jenni sobre el beso de Rubiales. Poco nos pasa pic.twitter.com/fsND7x14AO — Irati Vidal (@iratividal) 20 de agosto de 2023

Pero la polémica no ha terminado ahí. El presidente de la RFEF ha bajado a los vestuarios para unirse a la fiesta de las chicas y ha bromeado sobre los hechos. "Queremos comunicaros Jenni y yo que nos vamos a casar", ha anunciado entre risas, cogiendo del hombro a la jugadora.

A continuación, ha informado que les regalarán unas vacaciones en Ibiza por su victoria y que allí celebrarán "la boda de Jenni y de Luis Rubiales".