Carlos Ramos, jugador del Zamora CF: "Mi objetivo personal es volver a ilusionar a la afición"

Después de una temporada complicada, Carlos Ramos (para muchos "El Deseado") vuelve a casa. El zamorano afronta esta nueva etapa ilusionado y con el reto de volver a enganchar a una afición que lleva dos años viviendo las hieles del fútbol. Tiene claro cual es su papel en el equipo y admite que "el mayor pro que le vi a volver a casa es que aquí he sido feliz".

–Un año fuera y vuelta al Zamora CF. ¿Cómo se fraguó su regreso?

–Después de un año malo fuera de casa, ya no solo en lo deportivo sino también en lo personal, tuve una llamada de Víctor (presidente del Zamora CF) cuando acabaron el play-off y nos dijimos las cosas claras. Hablamos de lo que necesitábamos, lo que queríamos cada uno y creo que era el momento para volver por la situación tanto del club como mía, y aquí estamos. Es verdad que la vuelta de Movilla ha facilitado todo un poco porque ya sabéis lo que significa para el club y lo que yo crecí con él. Así que, aquí estamos otra vez para volver a ilusionarnos y con el objetivo de enganchar a la gente de Zamora con el equipo.

Lo que busco en mi vida es la felicidad y creo que aquí voy a estar más cerca de encontrarla

–Noto por sus palabras que no le costó nada dar el sí.

–Sí costó dar ese sí porque hay muchas circunstancias y hay que analizar pros y contras, pero creo que el mayor pro que le vi a volver a casa es que aquí he sido feliz. Como aquí no he estado en ningún sitio, más allá de bajar de categoría, que después de descender con el Logroñés será lo que merezco. Aquí en Zamora he sido feliz, con Movilla he sido feliz, con el cuerpo técnico y con mis compañeros Dani, Juanan, Parra he sido muy feliz. Lo que busco en mi vida es la felicidad y creo que aquí voy a estar más cerca de encontrarla.

–Aunque se haya decantado por el Zamora CF ¿ha tenido ofertas de Primera RFEF?

–Sí he tenido, pero había que valorar todo. Es verdad que la Primera RFEF ha bajado mucho en cuanto a nivel de clubes y creo que hay más diferencias entre los grandes y los pequeños. Están el Dépor y el Málaga que son transatlánticos, pero opino que los de mitad de tabla para abajo son más humildes. Para estar en unas circunstancias parecidas prefiero estar en Zamora.

–Desde la confirmación de Movilla ha ido todo muy rápido ¿qué le parece el equipo que se ha confeccionado?

–Muy bien. Yo también buscaba eso, que el equipo fuera, sobre el papel, competitivo y creo que lo es. Además, conociendo a Movilla lo va a ser mucho más. De momento estoy conociendo a los compañeros y se les ve con muchas ganas y hambre, que es lo que queremos en el Zamora, gente que venga con ganas de hacerlo bien y hacer grandes cosas con el club.

Mi objetivo es intentar hacer las cosas bien para que la gente esté contenta conmigo y con mi regreso

–Para muchos es "Carlos Ramos, El Deseado", ¿siente esa presión?

–No, es más una motivación porque es mi casa. A la mayoría de la afición la conozco y habrá gente que estaría deseando que volviera y otra que no esté de acuerdo. Nunca llueve a gusto de todos, pero aquí estoy yo para hacer las cosas bien para mi club porque nadie de los que está sentado en el Ruta quiere más al Zamora que yo porque yo soy aficionado desde pequeño. Mi objetivo es intentar hacer las cosas bien para que la gente esté contenta conmigo y con mi regreso.

–La pasada temporada fue mala para Carlos Ramos y para Movilla, y ahora se reencuentran, ¿en qué han cambiado durante estos meses fuera de Zamora?

–En el míster poco ha cambiado, pero seguro que ha evolucionado porque siempre está preparándose, formándose y viendo otros equipos para conocer otras formas de ver el fútbol, pero la esencia de Movilla es la misma en cuanto a la forma de hacer grupo, de darle valor a los vínculos entre compañeros, porque ya lo estamos trabajando, y luego el rendimiento que intenta sacar a todos. Lo que hablamos David y yo fue eso, que a los dos nos ha ido mal fuera de Zamora y por qué no encontrarnos aquí y buscar nuestra mejor versión.

–¿Y usted como jugador?

–Aportaré un poco más de experiencia. Cuando sales fuera de casa, y más cuando no te van bien las cosas, adquieres experiencias, cometes errores, intentas mejorar… Creo que puedo aportar liderazgo, ganas, sentimiento… porque pienso que, con tanta gente nueva que viene de fuera, puede faltar eso. Creo que con Dani, Juanan y conmigo vamos a encontrar ese sentimiento, luego Theo y Javi Pelos van a ser parte fundamental, también Parra, que ya conoce el club… Hay que ponerle ese sentimiento para llenar de orgullo e ilusión a la gente que viene a vernos.

–¿Cuál es el objetivo que se marcan como equipo?

–Mi objetivo real es volver a ilusionar a la gente. No te voy a decir nada clasificatorio. Es obvio que ojalá estemos lo más arriba posible pero el reto es volver a ilusionar. El año pasado vi a la gente un poco desenganchada del equipo, también hace dos con el descenso, y el objetivo tiene que ser volver a lo anterior y que las personas se sientan orgullosas de lo que ven en el campo.

Vamos a intentar estar lo más arriba posible porque somos el Zamora CF

–¿Van un poco de tapados?

–No porque somos el Zamora CF. Dentro de la Segunda B histórica es un equipo muy importante y dentro de esta Segunda RFEF debe ser de los más importantes. Sabemos que el Pontevedra se está reforzando muy bien y es un gran club, que el Compos igual, el Avilés tiene un bloque bastante sólido y aunque en estas categorías el nombre dice poco habrá quien dé la sorpresa y esté arriba. Vamos a intentar estar lo más arriba posible porque somos el Zamora CF.

–Mínimo estar en el grupo de cabeza, ¿a quién más ve arriba?

–Pontevedra, Compostela, Avilés, seguro que Valladolid B hará buen equipo, y habrá sorpresas como el Arenteiro el año pasado.

Yo conozco a Víctor desde hace años y confío plenamente en él

–Ya ha mencionado a la afición, pero ¿qué mensaje les mandaría a esos que dudan hacerse socio?

–Les diría que confíen en nosotros, que vuelvan a engancharse porque los vamos a necesitar en una temporada tan larga como esta. Nosotros lo vamos a dejar todo en el campo para que se sientan orgullosos y los esperamos en el Ruta.

–El año pasado, además de los problemas deportivos, el club también vivió situaciones complicadas en lo económico, ¿teme que vuelvan ese año?, ¿habló de este asunto con Víctor de Aldama?

–Sinceramente, no. Yo conozco a Víctor desde hace años y confío plenamente en él. Siempre que da su palabra cumple y en ese tema estoy muy tranquilo, y creo que debería estar tranquilo todo el equipo y toda la ciudad. Aquí sigue Víctor después de tantos palos, y lo veo muy comprometido con el club, más que algún zamorano.