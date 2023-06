Alevines y juveniles disputan la finales por equipos en el Nacional de Tenis de Mesa

El Campeonato de España de Tenis de mesa continúa disputándose en IFEZA con una gran participación y el máximo nivel competitivo. Durante los últimos días se está desarrollando la competición en las categorías Alevín y Juvenil, que disputaban al cierre de esta edición sus finales por equipos.

En Alevín Femenino, las campeonas de grupo en la competición individual fueron: Paula Postigo (AND), Reyes Mezquita (AND), Anna Pagés (CAT), Teresa Carrasco (GAL), Neus Roma (CAT), Paula Sánchez-Mateos (CLM), Aurora Hidalgo (AND), Luzía Gil (ARA), Alba Sánchez (AND), Carla Hernández (CLM), Paula López (PVS), Diana Caro-Accino (AND), Cella Valpuesta (MUR) y Alba Álvarez (GAL).

En Alevín Masculino, fueron primeros en los 31 grupos: Alejandro Martínez (MUR), Álvaro Cabezas (CYL), Leo Poza (MAD), Elías Caballero (PVS), Rodrigo García (ARA), Iker Navarro (BAL), Diego Alarcón (CLM), José Chaparro (CVA), Vazdin Antonchyk (CVA), Darío García (MAD), Samuel Fernández (MAD), Alex Page (CAT), Faust Sorni (CAT), Virgilio Lora (AND), Hugo Serrano (MUR), Iván Avilés (AND), Roger Martínez (CAT), Isaac Mataró (CAT), Roger Poch (CAT), Eduardo Cano (AND), Aitor Sánchez (AND), David Conde (EXT), Guillem Ros (CAT), Nicolás Álvarez (MAD), Nicolás Otero (GAL), Nestor de Gracia (CVA), Joan Granados (CAT), Yerai Sampedro (CAT), Xabier Fernández (GAL) , Pablo López (MUR) y Met Nadal (CAT).

En la jornada de ayer se disputó el cuadro final del campeonato por equipos de las dos categorías y comparecieron en las semifinales: en femenino, Reus, que ganó a Torrelavega por 3-1; y el San Amaro de La Coruña también alcanzó la final ganando por 3-1al Borges.

Y en el cuadro masculino, también en semifinales Borges encontró un duro rival en el Sabadell, al que se impuso por 3-2; y en la otra parte del cuadro, Calella apartó de la final al Vals del Nord por 3-2.

Para la jornada de hoy están programados los cuadros finales individuales en esta misma categoría Alevín. También se iniciarán hoy las competiciones de dobles.

En la categoría de Juveniles, disputaban la final femenina por equipos Universidad de Burgos y Vic; en la prueba masculina se enfrentaban Irún y Alzira.

Las ganadoras de grupo individual femenino fueron: Carla Sánchez (AST), Alba García (CAT), Abril González (AND), Lucía Vidal (AND), Lorena Gómez (AND), Abril Vidal (CAT), Julia Guerra (GAL), María Migueles (CAT), Carmen Calle (AST), Lucía González (CyL), Isabel Bernardo (CyL), Lorena Gil (BAL) y Mercedes Cayuela (AND). Y los campeones de grupo masculinos fueron: David Puertas (AND), Diego Almena (MAD), Gonzalo Zaballos (MAD), Obed Asensio (CAT), Alejandro López (CLM), Sameer Khiani (CNR), Izani Mora (CAT), Mauricio Larrosa (ARA), Ricardo Expósito (MAD), Álvaro González (CYL), Alejandro Alonso (ARA), Alberto Pomares (CVA), Alberto López (MAD), Aimar Chamorro (PVS), Marcos García (CTB), Juan López (MAD), Guillermo de Laurentis (MAD), Francisco Castillo (AND), Manuel Parrizas (AND), Eric Torne (CAT), Félix Movellán (MAD), Martín Fernández (GAL), Aimar Mikelajauregi (PVS), Alonso Rincón (AND), Diego Canalejos (MAD), Arnau Miarons (CAT), Jofre Escoda (CAT), Sergio López (AND), Biel Rodríguez (CAT) y Beñat García (PVS), Iker Plaza (PVS), Samuel Benítez (MAD), Miguel A. Cabezas (AND), Iván Puertas (AND), Pablo Domínguez (CAT), Mario García (MUR), Héctor Puerto (CVA), Carlos Martínez (MAD), Guillem Pijuán (CAT), Roberto Titos (CVA), Raúl Álvarez (GAL), Augusto Gómez (CVA), Pablo Castillo (AND), Álvaro Martínez (MUR), Pau González (BAL), José Manuel Cabezas (AND), Rubén Peñas (MAD).