Vasconcelos decide quedarse para terminar su obra en el Zamarat Recoletas

El portugués Ricardo Vasconcelos anunció ayer que continuará un año más al frente del Recoletas Zamora en Liga Challenge porque quiere sacarse la espina de no haber alcanzado en ansiado ascenso hace unas semanas. Vasconcelos intentará seguir contando con el mayor número posible de jugadoras del pasado año aunque reconoció que no será sencillo.

El presidente del CD Zamarat, Carlos Baz, anunció esta «muy buena noticia para nuestro club y para el baloncesto de Zamora» y añadió que «los periodistas veis cómo son las dinámicas de los deportes de clubs y sabéis lo complicado que es muchas veces acertar con los jugadores o jugadoras, con los cuerpos técnicos, con los entrenadores. Y nosotros el año pasado creo que tuvimos el mejor acierto que hemos tenido en los últimos años de este club fichando a Ricardo Vasconcelos . Habéis convivido con él durante toda la temporada, y habéis visto el pedazo entrenador que tenemos, el nivel que tiene y lo que nos ha hecho disfrutar con el equipo. Para nosotros, lógicamente, se convirtió en una prioridad renovarle y que pudiera continuar con nosotros, no solo por este año, porque nuestra intención es que si Ricardo está a gusto, se queda aquí mucho tiempo».

«Personas que se comprometan con los proyectos como se ha comprometido Ricardo -añadió el presidente del Zamarat- no son fácil es de encontrar, personas que sepan entender cuál es la filosofía del Club y transmitírsela a todo el mundo . No es fácil encontrar una persona que te resuelva cosas y que no te dé problemas».

Vasconcelos se mostró «encantado de volver a estar con vosotros, la verdad es que tardé un segundo en contestar a la propuesta del Zamarat de que si quería continuar. La contestación para mí fue muy sencilla porque tengo la sensación de frustración y deuda por no haber terminado como queríamos terminar la temporada. Tenía la obligación de volver a intentarlo para hacerlo mejor. Y cuando hablamos, para mí fue muy sencillo, pues quiero continuar aquí porque estuve a gusto todo el año y fui tratado espectacularmente bien por toda la ciudad y la gente del club».

Por otra parte, el técnico portugués aseguró que tiene muchas ganas de empezar aunque también reconoció que ya está trabajando en una nueva plantilla que sea mejor que la de la temporada anterior: «Nos gustaría mantener un grupo interesante de jugadoras. Tenemos la sensación amarga de que no hicimos nuestro juego en la fase de ascenso porque no jugamos como queríamos jugar, pero eso no lo puedes reprochar a las jugadoras que trabajaron duro en una temporada tan difícil. Queremos mantener bastantes jugadoras y ojalá podamos llegar a lograrlo» aunque es consciente de que no será sencillo porque «ellas están en el mercado y escuchando otras posibilidades. Pero yo creo que vamos a poder continuar con algunas de la pasada temporada».

«Yo creo que hay condiciones para hacer más. Si alguna jugadora tiene una oferta financiera mejor y tiene que irse, hay que entenderlo; si algunas jugadoras creen que el proyecto tiene que ser otro, hay que entenderlo. Nosotros vamos a tratar de venderles el nuestro y ya saben lo que hay. Para algunas será suficiente para quedarse seguramente y para otras no porque es un tema personal».

Respecto al equipo técnico, Carlos Baz se mostró confiado en la continuidad: «Hay gente con la que se está hablando y creo que en su mayoría deberían continuar».

Vasconcelos, a modo de balance, aseguró que descolgarse del primer puesto fue una clara consecuencia de las lesiones que asolaron a la plantilla toda la temporada: «Fue bastante evidente con la cantidad de bajas que tuvimos toda la temporada y que no nos permitió mantener un nivel alto de consistencia deportiva. Tan solo pudimos trabajar con diez jugadoras en las dos o tres últimas semanas de la campaña. Y eso no nos dio la capacidad de mantener el nivel en una liga tan larga con 16 equipos y 30 partidos. Hubo un equipo que descendió con 10 victorias y empatado con otros tres».

«Al final, había bastante ilusión, pero no manejamos bien el estrés. Jugamos contra un equipo que iba a una fiesta y Paterna sabía que no lo podía hacer mal porque si ascendía, vendía la plaza, y si no, estaba en la fase final. Dejamos que empezaran cómodas el partido y luego, cuando quisimos volver y el stress no nos dejó llegar a nuestra mejor versión, la ansiedad, las ganas de hacerlo bien. Fue bastante evidente que las chicas querían hacerlo bien, que todos queríamos hacerlo bien pero ya no teníamos la confianza». El entrenador del Recoletas espera poder contar con alguna jugadora más, poder llegar a las diez u once y si no se puede, intentar mantener el equipo sin lesiones: «Tendremos que jugar un baloncesto adecuado a las jugadoras con que contemos».

Vasconcelos ha dirigido a la Selección Portuguesa en cuatro partidos en las últimas dos semanas, menos tiempo que el pasado año cuando dispuso de seis semanas de entrenamientos. Portugal se enfrentó dos veces a Hungría, un equipo que va a jugar el Europeo en unos días con el mejor plantel de jugadoras disponible. Y luego otros dos encuentros contra Luxemburgo a los que Vasconcelos convocó a jugadoras que todavía no tienen un rol en el primer equipo. Portugal iniciará el Preeuropeo en la ventana del mes de noviembre.