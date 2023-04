CRÓNICA | CB Zamora Enamora - CB Clavijo: El "play-off" será una guerra

El CB Zamora Enamora perdió esta tarde con el Ríoverde CB Clavijo, segundo clasificado de la conferencia Oeste en LEB Plata, un partido mucho más caliente de lo necesario entre dos equipos ya clasificados para el play-off. Los zamoranos, que arrancaron como un tiro el partido, acabaron sucumbiendo ante el continuo desgaste al que le sometió un bloque visitante muy físico que, además del talento que atesoran sus jugadores, hizo gala de una defensa por encima del reglamento y malas artes para llevarse el choque con el permiso del siempre necesario paripé arbitral. Un encuentro duro que demostró que la fase de ascenso será una guerra para el equipo de Saulo Hernández, que despidió con un 65-77 la liga regular en casa.

Un buen tiro de Yates cuando apenas se llevaban uno segundos de partido inauguró un marcador que pronto se puso en favor del cuadro local, elevándose la renta local hasta un 7-0 de salida con aciertos de Moyer y Naspler. Un gran inicio al que Ríoverde CB Clavijo tardó en reaccionar, anotando su primera canasta minutos antes del intermedio de un primer periodo que llegó con un 10-5 favorable a los hombres de Saulo Hernández.

Los locales habían bajado su efectividad inicial pero, en ese momento, apareció Kalinicenko para forzar el tiempo muerto visitante con su segundo triple de la contienda al poner la primera diferencia de dos dígitos en el choque (15-5, m. 6). Un receso del que regresó el partido con una canasta con tiro adicional para Sigismonti, cuyo siguiente acierto desde el perímetro agrandaba aún más las diferencias (21-5).

Ríoverde CB Clavijo no bajó los brazos y trató de reaccionar con un parcial de 0-6 pero, en la siguiente acción, Sigismonti volvió a taladrar el aro desde la lejanía para poner un ilusionante 24-11 al término del primer asalto.

De forma muy diferente arrancó el segundo cuarto, tomando el control del juego el equipo riojano con un parcial de 0-5. Un golpe al que, sin embargo, respondió de forma inmediata el CB Zamora Enamora gracias a un mate de Traore y un triple de Opong. Dos parciales que dieron lugar a un partido con alternancias en la anotación. Una dinámica de la que salió más beneficiado el Ríoverde CB Clavijo, que se situó a solo seis puntos de distancia, pues aprovechó el bajón defensivo local que forzó a Saulo Hernández a pedir tiempo muerto (31-24, m. 15).

El técnico zamorano introdujo cambios en su quinteto pero, salvo una gran canasta de Kalinicenko, las sensaciones no mejoraron. El cuadro zamorano entró en sequía anotadora y fue perdiendo puntos de ventaja hasta verse con una sola canasta de renta (35-33, m, 18). Malos minutos que culminaron con Naspler tomando la iniciativa de la ofensiva local, aunque el base no pudo evitar que los visitantes se pusieran por delante a segundos del descanso con un canastón de García, artífice de la remontada que dejó el luminoso en 35-36 de cara la segunda mitad.

Habiendo acusado problemas atrás y pérdida de control en el rebote, el CB Zamora Enamora necesitaba un fuerte inicio de tercer cuarto. Sin embargo, el Ríoverde CB Clavijo entró en pista muy enchufado y estiró su renta con una canasta del ex-Virgen de la Concha Rob Ukawuba. Un acierto al que respondió Opong con un gran triple para ajustar diferencias. Sin embargo, la batalla bajo los aros seguía con los visitantes al frente y eso daba múltiples opciones de anotar; todo lo contrario que le ocurría al cuadro de Saulo Hernández, atascado ofensivamente.

Así, y con cierto desequilibrio en el criterio arbitral, la contienda alcanzó los 25 minutos con los riojanos gozando de seis puntos de ventaja y el público del Ángel Nieto "encendido" por las faltas no señaladas en favor del conjunto anfitrión. Pese a todo, el equipo zamorano no iba a tirar la toalla y se resistía con aciertos esporádicos como dos tiros libres de Yates. Sin embargo, el partido iba decantándose en favor de un Ríoverde Clavijo que con otro "imposible" de García se ponía con diez de ventaja y forzaba el tiempo muerto de Saulo Hernández (40-50, m. 27).

La contienda estaba que echaba pista y los visitantes se habían crecido. Tanto que su jugador Coffi desató un conflicto innecesario con Opong y, pese a la sanción y el aviso, en el siguiente tiro de Moyer desde lejos soltó la pierna con feas intenciones aunque los colegiados esa acción no la vieran. Jugadas como esa descentraron al CB Zamora desde el comienzo de la reanudación, y provocaron que llegara claramente por debajo en el marcador al definitivo y último periodo (46-58).

Con el punto de mira totalmente extraviado, el CB Zamora no pudo arrancar con peores sensaciones el último parcial. De nuevo atascado en ataque, como en el cuarto anterior en el que anotó solo dos tiros a tiempo corrido, y ofreciendo generosos huecos bajo su aro a un Rob Ukawuba que aprovechó para hacer de las suyas. Escenario que obligó a Saulo Hernández a detener el partido a ocho para el final (48-62).

Kalinicenko rompió la racha con un triple pero el tiempo seguía corriendo favorable a un Ríoverde CB Clavijo que se amparaba en la altura de Nicolau para seguir castigando a su rival y en grandes dotes escénicos para seguir incordiando al aficionado local.

Pese a todo, el CB Zamora Enamora no bajó los brazos y llegó a ponerse a diez puntos de su rival 59-69 cuando restaban poco más de cuatro minutos. Un acercamiento que los visitantes dinamitaron desde el perímetro con dos triples concecutivos. Dos acciones que dejaron sentenciado el choque, que siguió con los ánimos encendidos hasta que Naspler fue eliminado dejando dos últimos minutos sin intensidad antes del bocinazo final al que se llegó con 65-77.