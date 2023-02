Miguel Ángel Álvarez Tomé, entrenador entre otros muchos equipos del Zamora CF, será hoy rival del CD Villaralbo. El técnico leonés regresa a tierras zamoranas con el Atlético Mansillés para medir fuerzas en "Los Barreros" (16.30 horas) frente a un cuadro villaralbino necesitado de una victoria que ponga fin a su crisis. Un duelo que atrae el foco en una jornada en la que tanto Zamora "B" como CD Benavente afrontan salidas complicadas pues ambos equipos visitan a conjuntos obligados a sumar.

Seis jornadas consecutivas arrastra el CD Villaralbo sin ganar en la Liga Regional de Aficionados. Una dinámica muy negativa que ha llevado al conjunto de Pablo Gil de pelear codo con codo por el liderato con el casi infalible CD Laguna a caer hasta la quinta plaza de la tabla, a nada menos que doce puntos de distancia del primer puesto.

Con ello en mente, y también con la sensación de no haber trabajado para merecer varios de los resultaos negativos acumulados, los azules tratarán de hacerse fuertes en "Los Barreros" y trazar un punto de inflexión frente al Atlético Mansillés. Sin embargo, la tarea no será sencilla, y no precisamente por la figura de Tomé en el banquillo visitante, sino porque los leoneses son un rival directo en la clasificación y acuden a Villaralbo sin conocer derrota alguna desde mediados de diciembre.

El filial rojiblanco quiere alargar su buena dinámica en Onzonilla

También se presenta difícil el duelo que afronta esta tarde (16.30 horas) el Zamora "B", que intentará alargar su gran momento ante el CD Onzonilla. Una contienda que, atendiendo a la clasificación, podría no parecer tan exigente para los rojiblancos pero que, dada la urgencia por ganar del cuadro local y su mejor rendimiento cuando ejerce como anfitrión donde ha logrado 16 de los 26 puntos que ostenta en su casillero.

El Benavente, sin confianzas a Valladolid

En una situación similar viajará mañana hasta Valladolid el CD Benavente, donde buscará una tercera victoria consecutiva en feudo de un Betis CF que pelea por escapar de la zona baja de la clasificación.

El cuadro de Santi Redondo, décimo con 30 puntos, no puede confiarse si no quiere que el colchón del que goza sobre la pelea por la permanencia desaparezca y deje de pensar en seguir escalando posiciones como hasta ahora.