Miguel del Río volverá a jugar en un equipo de la provincia. Será en el CD Villaralbo, club al que se incorpora el portero zamorano después de estar los primeros meses del curso en el Salamanca, de donde salió de forma sorpresiva en el mercado de invierno tras haberlo jugado prácticamente todo. El nuevo meta azulón lleva semanas entrenándose con el equipo al que ve totalmente capacitado para luchar por el ascenso a pesar del mal momento que atraviesa.

–¿Cómo se ha fraguado su llegada a Villaralbo?

–Una vez que rescindo con el Salamanca, y sabiendo que quiero mantener por esta zona la estabilidad por motivos personales, me encuentro con que no puedo fichar por ningún equipo de Tercera RFEF del mismo grupo al haber jugado más de 8 partidos, y yo había jugado 15. Entonces, empiezo a entrenar con el Villaralbo y al final vi que el mejor sitio en este momento es este. Más o menos he coincidido con todos los compañeros y prefiero jugar aquí, que conozco a la gente y al club, y seguir en la provincia. Una vez que me dan la opción, no tengo mucho que pensar.

–No había jugado en el CD Villaralbo pero sí con muchos de los que son sus compañeros en su época en el Zamora CF.

–Sí, en el Zamora CF jugué con Viti, Frade y Raúl en Tercera División, y luego con otros como Chechi o Peralta que son jugadores que cuando yo estaba en el Zamora CF subían con nosotros a entrenar.

–¿Cómo ve al equipo porque llega en momento de crisis con cinco jornadas sin ganar?

–Es verdad que llego en un momento en el que están en una dinámica mala, con varios partidos sin ganar y los ánimos decaen un poco. Pero al final ganas un partido y puede cambiar todo. Ellos han conseguido en la primera vuelta estar primeros, y se puede hacer otra vez.

–¿Hay equipo para estar en Tercera RFEF la temporada que viene?

–Creo que hay equipo para luchar por ello. Al final, el fútbol depende de muchos factores, pero el equipo sí creo que está capacitado para luchar por el ascenso a Tercera RFEF.

–¿Espera debutar ya este fin de semana?

–Por mi parte, estoy preparado. Cuando rescindí decidí que no quería parar y estuve entrenando con ellos… pues estoy a disposición.

"Mi etapa en el Zamora CF está cerrada"

–Es en casa del líder, una ocasión perfecta para dar un golpe sobre la mesa.

–Es el mejor momento para cambiar esa dinámica. Creo que hay que verlo como una oportunidad de recuperar el ánimo, y ojalá nos podamos llevar la victoria.

–Ha protagonizado un amplio periplo desde que salió de Zamora: La Roda, Tarancón, Palencia Cristo Atlético, Llanera, Salamanca... ¿dónde ha estado mejor?

–He tenido la suerte de que en todos los sitios he estado bien, y me han tratado bien, teniendo la oportunidad de jugar, que al final es lo que siempre buscas como futbolistas. No podría destacar uno porque me he sentido bien en todos.

–¿El Zamora CF es una etapa cerrada o piensa alguna vez en la opción de volver?

–Sí. Tuve la suerte de estar allí muchos años, la mayor parte de mi carrera deportiva, y tengo recuerdos muy bonitos, compañeros con los que crecí y ahora son amigos, pero esa es una etapa que se cerró.

–Tiene opción a dos años más en el Villaralbo, pero ¿valoraría una oferta de superior categoría?

–Prefiero ir paso a paso. Y ojalá este año podamos cumplir los objetivos, pero no me importaría para nada quedarme aquí.