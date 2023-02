El Juez Único de Competición ha decidido mantener la sanción sobre el jugador rojiblanco Luismi Luengo, que fue expulsado el pasado sábado ante el Compostela (1-1). El club aportó en su alegación un vídeo para demostrar que el central no derribó a su rival, pero en su escrito el juez mantiene la sanción y afirma que "una vez examinada la prueba videográfica aportada, no solo no resulta posible compartir el criterio expuesto por el club alegante, sino que, de los dos videos aportados, el que tiene una duración de 23 segundos, entre los segundos 7 y 8 se observa con nitidez, cómo el jugador expulsado, al abalanzarse hacia el adversario, le golpea con su pie derecho en la parte posterior del pie derecho del atacante, derribándole; situación que igualmente se confirma en la segunda prueba de más corta duración. Es decir, aunque la función de los órganos disciplinarios se constriña a valorar en exclusiva la existencia de error material y manifiesto, en el presente caso, no solo no concurre dicha situación sino que el acta recoge fielmente lo acaecido en el terreno de juego, valoración que nos induce por tanto, a confirmar, con rotundidad, la apreciación fáctica arbitral.

De este modo, añade en su escrito, "se ha de considerar a D. Luis Miguel Luengo Herrera como autor de la infracción tipificada en el artículo 121.1 del Código Disciplinario, en relación con el 118.1.j), por el que resulta acreedor a la sanción de un partido de suspensión y la multa accesoria correspondiente". Ahora, el Zamora CF estudia apelar esta decisión pero por el momento no podrá contar ante el Burgos Promesas con Luengo ni con Chendri, que también fue expulsado con doble amarilla.".