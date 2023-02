Juanan, capitán del Zamora CF señaló que, bajo su punto de vista, el cuadro rojiblanco ayer tuvo "el partido controlado excepto esos cinco minutos de desconexión que costaron los dos goles". "Es una de las líneas de mejora que tenemos, porque es verdad que esas desconexiones nos están costando puntos en los partidos pero hoy, a diferencia del día del Avilés, creo que nos adelantamos pronto pero controlamos el choque", comentó el jugador.

El centrocampista tuvo buenas palabras para Chendri, su nueva pareja en esa zona, del que dijo "ha hecho un partidazo". "Ha jugado a un nivel altísimo y le doy la enhorabuena", indicó sobre el galo.

En cuanto al futuro y al hecho de no vivir un partido plácido, Juanan comentó que esta "es una liga en la que ningún partido se va a ganar fácil, y no porque no queramos nosotros, sino porque este es el nivel que tiene la liga".