El Zamora Enamora está obligado a ganar esta noche (20.00 horas) al Talavera, un rival directo en la lucha por la permanencia que llegará al Ángel Nieto con tan sólo una victoria menos que los de Saulo Hernández. Será un partido con una gran emoción porque el Talavera tan sólo ha sumado tres victorias hasta el momento, pero ha tenido opciones en otros partidos, las que pondrá hoy sobre la mesa para no salir derrotado del municipal zamorano.

Saulo Hernández no podrá contar con Jacob Round que arrastra una importante lesión en un pie, y será duda hasta el último momento el argentino Lucas Sigismonti con una fuerte torcedura de tobillo que sufrió en uno de los entrenamientos de la semana. El técnico zamorano espera que Evan Yates siga mejorando en su tono físico y hoy pueda estar ya mucho más acoplado a su nuevo equipo que le necesita más que nunca.

Saulo Hernández no quiere confianzas esta noche y recuerda que “cuando vino Salamanca venía en una situación delicada y ha ganado los últimos tres partidos. Parece ahora que ya no son tan malos ni están tan abajo. Me canso de explicar que en baloncesto y en LEB Plata, la competición es igualadísima y estar abajo o arriba, muchas veces es circunstancial, depende de un montón de cosas y en todos los partidos, los dos equipos siempre tienen opciones de ganar. Talavera viene de jugar contra equipos de la zona alta, contra Ponferrada, Navarra, Clavijo, Zornotza y contra todos ha tenido opciones reales de ganar”. El técnico zamorano augura “un partido durísimo y dificilísimo, y tendremos que estar al cien por cien para llevarnos la victoria”.

Talavera: recién ascendido

Talavera, pese a ser un recién ascendido, ha realizado una apuesta muy fuerte, están haciendo las cosas muy bien, ha apostado por gente con mucho recorrido en baloncesto. El director deportivo es Guillermo Rejón, y de entrenador está Ricardo Úriz, que conocen muy bien el baloncesto español. Ha realizado fichajes muy contrastados en LEB Plata como pueden ser el base De´Shaun Cooper, junto a jugadores jóvenes de proyección. Es un equipo que luchará por no descender pero “está compitiendo siempre y jugando un buen baloncesto”, asegura Saulo Hernández.

El técnico zamorano recalca que el Talavera es uno de los equipos con mayor facilidad de anotación de la Liga que se enfrentará al que menos destaca en este aspecto como es el Zamora Enamora, pero, por contra, la defena zamorana es una de las que menos puntos encaja y los toledanos son de los que más reciben: “Quien consiga imponer un poco sus fortalezas y enmascarar sus debilidades tendrá opciones. Si queremos ir a un partido de 80-85 puntos, a nosotros nos cuesta mucho llegar y ellos llegan muy fácil y perderíamos, pero si vamos a un enfrentamiento en el que predomine la defensa para que ellos no encuentren el ritmo de partido y no anoten con facilidad, ahí podremos tener opciones de victoria”.

Expectativas

El entrenador del Zamora Enamora espera ver un Evan Yates mejor que el que debutó en el partido anterior contra Clavijo (64-46): “Llevaba mucho tiempo parado y esa es una de las razones por las que hemos podido conseguirlo, y se notó contra Clavijo. Todavía está recuperando la forma pero cada día entrenando va un poco mejor y conociendo a lo compañeros. Para nosotros tiene que ser una referencia en la pista y fuera de ella, porque es el jugador con más veteranía y capacidad de juego. Espero que contra Talavera dé una versión mejor”.

Respecto a Jacob Round, parece descartado para toda la temporada por un edema en el pie, aunque podría regresar al final, aunque el club no le forzará para que se recupere antes de tiempo.

Saulo no se fía del efecto que puede ejercer sobre su equipo el descanso navideño porque “siempre que hay un parón, un equipo es una maquinaria muy bien engrasada y depende de muchísimos pequeños detalles. Cuando se para unos días, el equipo lo nota. Nosotros lo hemos notado pero a medida que ha ido avanzando la semana, el equipo ha ido progresando y creo que estamos a un nivel aceptable de condición física y de situación mental para afrontar el partido”, concluyó Hernández Bris.