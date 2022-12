Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Enamora, señaló hoy en rueda de prensa que el próximo partido frente a CB Tormes le parece "el más importante de la temporada hasta el momento". Un duelo en el que se enfrentará a un equipo "peligroso" que tiene en su "dureza defensiva" su máxima virtud.

El entrenador zamorano aseguró que si bien el equipo sigue contando "con muchos jugadores con molestias a día de hoy", su labor como técnico es "conseguir intentar llegar al sábado por la tarde bien". "Creo que no tiene mucho sentido hablar del físico o de los "tocados". Todos los equipos pasamos por ello y cada día me parece más una excusa", zanjó Hernández antes de pasar a señalar que desconfía "y mucho" de "todo lo que rodea al partido" del próximo sábado.

"A mí, personalmente, no me gusta nada de lo que rodea al encuentro. Venimos de tres victorias seguidas y puede dar la sensación de que ganamos fácil y no es así; jugamos frente a un equipo de la zona baja de la tabla al que, además, ganamos en pretemporada y, sin querer, eso está en el subconsciente de jugadores y afición; además, la fecha es también peligrosa porque todos los jugadores, muchos de ellos extranjeros y no viven en Zamora o en España, ya están pensando en pasar unos días con sus familias.... Todo lo que rodea al encuentro es lo contrario de lo que me gustaría y es el partido más importante de la temporada hasta ahora", destacó Saulo, señalando que esa importancia tiene como principales argumentos el hecho de "venir de ganar a Baskonia y poder dejar a Salamanca a tres victorias de distancia". Un premio que "pese a que las sensaciones no son las ideales", espera que su equipo pueda "salir a competirlo" como hace siempre.

Sobre el adversario zamorano, Saulo Hernández avisó ayer de que "hay diferencias entre el equipo que vino en pretemporada" al Ángel Nieto "y el actual". "Su máximo anotador, un escolta cotonú, y su pívot no estaban entonces y son dos refuerzos importantes. Además, como sabemos en primera persona, cuando subes de categoría sufres un periodo de adaptación y CB Tormes ya han superado ese periodo como han demostrado en los últimos partidos pese a resultados como frente a Ponferrada o Navarra que perdieron pero tuvieron ambos encuentros en su mano".

Por ello, el entrenador del CB Zamora Enamora reconoce que espera un partido "ajustado" pues "los dos equipos se conocen bien". " Ellos tienen jugadores como Marc García, que está cuajando una extraordinaria temporada tras jugar con nosotros el pasado curso, y creo que ninguno de los conjuntos pueda sorprender a su oponente", comentó, detallando sobre el CB Tormes: "ellos juegan un baloncesto más duro, a veces rozando lo agresivo. Es una impronta que su entrenador siempre ha tenido, es amante de defensas contundentes sin permitir florituras y eso nos obligará a estar al mismo nivel de contactos y dureza que ellos si queremos competir".